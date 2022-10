Ignazio La Russa giustifica la foto di Mussolini al Mise: “Che facciamo cancel culture anche noi?” Il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta così l’esposizione della foto di Mussolini al Mise (poi rimossa): “C’è anche al ministero della Difesa. Che facciamo cancel culture anche noi?”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il presidente del Senato Ignazio La Russa non si scompone per le polemiche per la foto di Mussolini esposta al Ministero dello Sviluppo Economico, a Palazzo Piacentini, in occasione dei novant'anni dall'inaugurazione dell'edificio. "La foto di Mussolini al Mise? C'è anche al ministero della Difesa, c'è scritto anche al Foro Italico. Voglio dire, che facciamo cancel culture anche noi?", ha commentato La Russa lasciando Montecitorio, dove si è recato, ha spiegato, solo per un saluto con il presidente della Camera Lorenzo Fontana e con la leader di FdI.

Il neo presidente di Palazzo Madama, come è noto, ha anche una collezione dei busti di Benito Mussolini, e durante la campagna elettorale per le recenti elezioni politiche ha sostenuto in un'intervista tv che "siamo tutti eredi del Duce".

Per celebrare la data – i 90 anni ricorrono esattamente il 30 novembre – sono state organizzate alcune iniziative culturali, come l'inaugurazione della mostra Italia geniale, una nuova edizione del volume orbicolare e la galleria dei ministri, dove campeggia anche la foto di Benito Mussolini "ministro delle corporazioni nel 1932" precisa il Mise. Ma l'immagine del Duce non si troverebbe solo lì. Ce ne sarebbe un'altra a Palazzo Chigi, in questo caso un ritratto: "Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio", sottolinea infatti nella nota il ministero guidato dal leghista Giorgetti, assicurando poi che il ritratto è stato rimosso.

"C’è anche a palazzo Chigi, non solo al Mise… – conferma il ministro leghista Giorgetti – ma se è un problema la togliamo. Ora l’hanno tolta, mi dicono. È stato primo ministro delle corporazioni, ahimè".

Le polemiche per la scelta di esporre l'immagine di Mussolini non si sono fermate. "Beh se Giorgetti non ci arriva, provo a spiegarglielo anch'io: la foto o il ritratto di Mussolini per quello che rappresenta nella storia degli italiani, al ministero dello sviluppo economico non ci deve stare. La giustificazione che viene portata è che la foto del Duce del fascismo è anche a Palazzo Chigi? Male, molto male. Si colga l'occasione allora per toglierlo anche da lì", ha detto Nicola Fratoianni segretario nazionale di Sinistra Italiana, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.

Prima di lui anche Bersani, ex ministro dello Sviluppo economico del governo Prodi, aveva protestato: "Mi giunge notizia che al Mise sarebbero state esposte le fotografie di tutti i ministri, Mussolini compreso. In caso di conferma, chiedo cortesemente di essere esentato e che la mia foto sia rimossa", aveva twittato.

Dal Pd arrivano invece critiche rivolte al neo presidente di Palazzo Madama: "Decisamente incaute le parole di La Russa sulla foto di Mussolini al Mise. Si tratta di un'immagine non presente da sempre a Palazzo Piacentini ma messa lì adesso, per i 90 anni dall'inaugurazione dell'edificio. Non è questione di "cancel culture". È questione di decenza", ha detto il senatore dem Dario Parrini.