Grillo contro Conte: "Vuole farmi fuori". E spunta una lettera privata È ancora scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. A far infuriare il fondatore del M5s questa volta sarebbe stata una lettera, inviatagli dal leader, dai toni particolarmente accesi e dal contenuto 'al limite del ricatto'.

A cura di Giulia Casula

Nuovo episodio dello scontro a distanza tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. A far infuriare il fondatore del Movimento 5 Stelle, questa volta, sarebbe stata una lettera privata inviatagli dal leader e dai toni particolarmente accesi.

Le dichiarazioni, fatte filtrare nelle scorse ore da fonti vicine al comico e rapidamente battute dalle agenzie, confermano l'idea di una rottura completa tra i due. Uno strappo sempre più difficile da ricucire man mano che il partito si avvicina alla data dell'Assemblea Costituente, prevista per metà ottobre.

Le indiscrezioni circolate finora raccontano di un Beppe Grillo "estremamente infastidito" per la missiva firmata da Conte. Il contenuto non è stato rivelato finora, ma si può ipotizzare che i temi siano gli stessi su cui da giorni si consuma lo scontro tra i due leader. E dunque il futuro del Movimento 5 stelle e della sua organizzazione, a partire da quei tre ‘pilastri' che l'avvocato sarebbe disposto a riformare ma su cui il garante non intende scendere a compromessi: simbolo, nome e limite dei due mandati per chi ricopre cariche pubbliche.

Sarebbero sopratutto i toni della corrispondenza ad aver infastidito Grillo, che avrebbe parlato di un contenuto ‘al limite del ricatto' arrivando a dichiarare che se la lettera venisse resa pubblica questa potrebbe mettere ‘in seria difficoltà' l'immagine di Conte.

Il comico non avrebbe gradito neppure la scelta di organizzare la Costituente, giudicata ‘una farsa per farlo fuori'. Nonostante Conte abbia più volte ribadito, anche a Fanpage.it, che l'assemblea sarà un'occasione per mettere in discussione tutto, pure la sua leadership se necessario, secondo Grillo non si tratterebbe di altro che un modo per permettere al leader di ‘farsi un partito tutto suo'.

Non solo, buona parte del disappunto del comico sarebbe da ricondurre anche alla decisione di Conte di partecipare alla festa nazionale di Alleanza Verdi-Sinistra in compagnia della leader dem Elly Schlein, del segretario di +Europa Riccardo Magi, di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. In quell'occasione i leader del campo largo si erano fatti fotografare tutti assieme, con tanto di brindisi a suggellare l'intesa.

"Queste scelte perché non vengono decise alla Costituente? E viene esclusa la Comunità 5 Stelle?", avrebbe chiesto il Garante. "E poi sarei io il padre padrone?", avrebbe aggiunto replicando alle critiche di uno dei vertici del M5s, Michele Gubitosa che negli scorsi giorni si era scagliato contro il comico.

Intanto Conte in un'intervista a La Stampa rispedisce accuse al mittente. "Non troverete mai una mia dichiarazione o un atto che attesti la mia volontà di far fuori Grillo. Ma nessuno può ostacolare o impedire il processo costituente", ribadisce.

Il leader nega ancora una volta l'ipotesi di scissione. "Sarebbe una contraddizione con la storia del M5s nato per realizzare la più ampia partecipazione popolare. Proprio ora che stiamo facendo questo esperimento di democrazia popolare partecipativa? Non vedo questo rischio".

E a chi insinua che con il suo operato, l'avvocato voglia allontanare il partito dalle sue origini risponde: "Di quali origini parliamo? Quando io mi sono iscritto, il Movimento aveva già cambiato tante regole e impostazioni iniziali. Ma è normale che accada: l'evoluzione del quadro storico, politico, sociale impone una continua evoluzione, tanto più a un a forza che si definisce ‘in movimento'. La verità è che stiamo recuperando il vero principio fondativo per cui è nato il M5s: la democrazia partecipativa", conclude.