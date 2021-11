Green pass obbligatorio sul lavoro è legge, via libera della Camera al decreto dopo la fiducia Dopo l’ok del Senato della scorsa settimana, ieri sera la Camera ha dato il via libera al decreto che rende obbligatorio il green pass sul posto di lavoro: ora è legge.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo chiede e ottiene la fiducia alla Camera dei deputati, così come era successo al Senato. Il decreto legge, da convertire in fretta, è quello che estende l'obbligo del green pass sul posto di lavoro. La settimana scorsa a Palazzo Madama aveva ricevuto il via libera proprio dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia, facendo decadere tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi. È successo lo stesso due giorni fa alla Camera, con il voto alla fiducia che è arrivato ieri mattina con 453 sì e 42 no. Poi, in tarda serata, si è proceduto alla votazione del testo così com'è: il risultato è stato di 300 voti favorevoli e 33 contrari.

Il decreto, che ha ricevuto così il via libera di entrambe le Camere ed è stato convertito in legge, era stato varato dal governo Draghi il 21 settembre scorso, dopo l'ok del Consiglio dei ministri. Si tratta di un provvedimento particolarmente importante, perché ha esteso l'obbligo di green pass anche a tutti i lavoratori, sia nel pubblico che nel privato, dopo che i decreti precedenti – durante l'estate – avevano allargato l'utilizzo della certificazione verde per bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, musei, trasporto pubblico a lunga percorrenza, scuola e università.

Il decreto è stato da subito molto discusso dall'opposizione, che ha contestato con forza la decisione del governo. Durante la discussione sono state presentate anche delle pregiudiziali di costituzionalità, perché il provvedimento sarebbe andato in contrasto con il diritto al lavoro, e per settimane si è rimandata l'approvazione. Per questo motivo, sia al Senato che alla Camera, il governo ha posto la fiducia: per tagliare i tempi, visto che altrimenti il decreto sarebbe scaduto. Ora il decreto è legge e l'obbligo di green pass sul lavoro resterà in vigore almeno fino al 31 dicembre, data alla quale (per ora) è fissata la scadenza dello stato d'emergenza.