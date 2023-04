Governo al lavoro sul presidenzialismo: quando arriva il disegno di legge per cambiare la Costituzione “Entro l’estate presenterò un disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione”, ha annunciato la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, tracciando la via per il presidenzialismo.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo non ha intenzione di fare retromarcia sul presidenzialismo. La ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati, in audizione davanti alla commissione Affari costituzionali della Camera, ha assicurato che entro l'estate presenterà un disegno di legge per riformare la seconda parte della Costituzione. E introdurre l'elezione diretta del presidente della Repubblica.

In realtà, ha spiegato Casellati, si prenderà in considerazione tanto l'elezione diretta del Capo dello Stato che quella del presidente Consiglio: "Entro l'estate presenterò un disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione che verterà su due imprescindibili punti: un rapporto fra la comunità nazionale e i suoi rappresentanti che passi attraverso meccanismi di elezione diretta dei vertici delle istituzioni, siano essi, secondo il modello prescelto, il presidente della Repubblica o il presidente del Consiglio – ha detto l'ex presidente del Senato – e la stabilità del governo mediante meccanismi che consentano di superare l'atavica instabilità delle nostre istituzioni rappresentative".

Secondo Casellati, infatti, in Italia c'è un problema di instabilità politica ormai strutturale, che pesa sempre di più sulla crescita economica del Paese e si riflette quindi nella vita quotidiana dei cittadini: "Nei 75 anni della Repubblica si sono succeduti 68 governi, con un tempo medio di durata di quattordici mesi. La fragilità del nostro sistema politico-istituzionale, dovuta all'incapacità di esprimere nel lungo periodo un pensiero politico stabile, produce conseguenze negative sulle imprese e i cittadini e quindi sullo sviluppo economico del nostro Paese", ha detto l'esponente di Forza Italia.

Infine, Casellati ha sottolineato che il progetto del governo è quello di coinvolgere tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione. Ma, ha precisato l'ex presidente di Palazzo Madama, se non si dovesse trovare una quadra, la maggioranza andrà avanti per la sua strada: "Abbiamo scelto la strada di un confronto continuo in modo da poter vedere, poi, se c'è un punto di caduta. Se non c'è, è chiaro che andremo avanti rispettando il mandato che gli italiani ci hanno dato votando il nostro programma. Questo è evidente".