Giorgia Meloni è la quarta donna più influente al mondo, secondo la classifica di Forbes Giorgia Meloni è la quarta donna più influente al mondo. La tradizionale classifica di Forbes ha piazzato la presidente del Consiglio al quarto posto, dietro Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Kamala Harris.

Giorgia Meloni è tra le cinque donne più influenti al mondo, secondo la famosa classifica stilata da Forbes. Per la precisione, la presidente del Consiglio si trova al quarto posto nella classifica delle donne più influenti del pianeta nel 2023. Davanti a lei ci sono la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la presidente della Bce Christine Lagarde e la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris. Rientra nella top five anche la cantate statunitense, Taylor Swift.

Nel commento alla classifica Forbes sottolinea che all'inizio del 2023 aveva avuto un impatto considerevole sulla classifica l'addio al proprio incarico di diverse donne leader: Sanna Marin, Jacinda Ardern e Nicola Sturgeon avevano abbandonato rispettivamente la guida di Finlandia, Nuova Zelanda e Scozia, mentre mentre Susan Wojcicki aveva lasciato i vertici di YouTube e Martina Merz il conglomerato tedesco Thyssenkrupp. Sono state tutte sostituite da un uomo.

Questo per quanto riguarda il mondo della politica e dell'impresa. Nel settore dello spettacolo, invece, figure come Taylor Swift, Beyoncé e Barbie hanno generato incassi per miliardi di dollari, confermando la loro influenza, tanto elevata che anche l capo della Fed Jerome Powell ne ha parlato in luglio in una conferenza stampa. Se Taylor Swift si è aggiudicata il quinti posto della classifica, Beyonce è finita al 36esimo e Barbie al centesimo, cioè la posizione assegnata ad ogni classifica a una figura che non rappresenta una immagine tradizionale di potere ma che ha comunque definito l'annata.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la posizione occupata da Meloni, non sono tardate ad arrivare le congratulazioni dei suoi alleati politici: "La rivista statunitense Forbes considera la presidente del Consiglio Giorgia Meloni la quarta donna più influente del pianeta. È l'ennesimo riconoscimento che arriva a lei e, di conseguenza alla nostra Nazione. In barba a chi ha remato contro, ha cercato di colpire ed infierire con teorie farneticanti ed illazioni. A distanza di un anno dall'inizio di questa legislatura, non solo gli elettori riscontrano concretamente i risultati dell'azione di questo governo, ma vedono riconosciuto il valore di Giorgia Meloni in tutti il mondo", ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.