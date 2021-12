Giorgia Meloni chiede di andare al voto dopo l’elezione del presidente della Repubblica “L’elezione del capo dello Stato penso che sarà uno snodo fondamentale. Spero che il quadro possa cambiare: si deve tornare a votare comunque, perché il mandato di Mario Draghi è legato a quello di Sergio Mattarella”: lo ha detto Giorgia Meloni in una diretta Facebook.

A cura di Annalisa Girardi

Il mandato di Mario Draghi è legato a quello di Sergio Mattarella. Dopo l'elezione del nuovo presidente della Repubblica si deve andare al voto. Lo ha detto in un video sui social la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, facendo i bilanci di fine anno. "L'elezione del capo dello Stato penso che sarà uno snodo fondamentale. Spero che il quadro possa cambiare: si deve tornare a votare comunque, perché il mandato di Mario Draghi è legato a quello di Sergio Mattarella e perché non mi pare che il governo abbia ottenuto i risultati sperati", ha detto.

Per poi elencare le richieste che il suo partito ha avanzato "per primo" al governo con "lungimiranza". Tornando poi sull'elezione del presidente della Repubblica, Meloni ha ripetuto che il prossimo capo dello Stato dovrà essere un "patriota" e che Fratelli d'Italia farà di tutto perché questo accada. "Ci batteremo perché ci sia un presidente della Repubblica patriota. Siamo in un Paese in cui ti dicono che sei matto se chiedi un presidente della Repubblica patriota. I patrioti non vanno bene in Italia. Li abbiamo visti i partiti che preferivano le pacche sulle spalle delle consorterie europee, in cambio di svendite di pezzi del Paese", ha detto.

Per poi aggiungere: "Io voglio una persona che abbia a cuore su ogni cosa gli interessi della nazione italiana". Parlando invece del governo, Meloni ha proseguito: "Noi abbiamo una sinistra che dice che l'Europa non consentirebbe un governo di centrodestra. Il che vuol dire che noi non siamo una nazione sovrana". E ha concluso: "C'è Mario Draghi, non c'è bisogno del Parlamento, il governo dei migliori può fare tutto da solo, il Parlamento non serve. Noi abbiamo scritto una lettera a Sergio Mattarella: stasera ascolteremo il suo ultimo discorso, spero che uno dei suoi ultimi atti sia richiamare il governo".