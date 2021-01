"Ringrazio Sergio Mattarella per la fiducia che mi ha accordato affidandomi il mandato esplorativo. Nel prossimi giorni sarò impegnato con il confronto con queste forze politiche. Questo è un momento delicato per il Paese, dobbiamo affrontarlo con la massima responsabilità": lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, salito oggi nuovamente al Quirinale dal capo dello Stato che gli ha affidato il mandato esplorativo per verificare una nuova maggioranza in Parlamento.

La palla passa ora quindi al presidente della Camera che indirà nuovamente una sorta di nuove consultazioni, più informali, con le forze che sostenevano precedente la maggioranza, indicate dal presidente della Repubblica come i partiti che possono comporre un nuovo governo, al netto delle verifiche in Parlamento.

"Dai colloqui svolti al Quirinale è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa disponibilità va peraltro verificata. Adotterò con immediatezza un'iniziativa", ha detto oggi Mattarella al termine dell'ultimo giorno di consultazioni, in cui il capo dello Stato ha incontrato il leader del centrodestra, che hanno chiesto di andare nuovamente a elezioni, e il Movimento Cinque Stelle, che ha invece aperto a riformare una maggioranza che comprenda anche Italia Viva.

Ieri Matteo Renzi aveva effettivamente ripassato la parola agli ex alleati, affermando che toccasse a M5s e Pd dire se erano pronti a parlare di contenuti e sedersi nuovamente al tavolo con Italia Viva. I dem, saliti anche loro al Colle nella giornata di ieri, hanno espresso la volontà di voler andare avanti guidati da Giuseppe Conte.