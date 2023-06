Elly Schlein incontra il presidente brasiliano Lula: “Simbolo straordinario di lotta alla destra” Il presidente del Brasile Luis Inácio Lula da Silva è in visita in Italia, e uno dei suoi primi incontri ufficiali è stato con la leader del Pd Elly Schlein. La segretaria dem ha definito il faccia a faccia “molto positivo” e ha elogiato Lula per il suo nella rivincita delle persone più deboli su una destra estrema”.

A cura di Luca Pons

La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, è stata una delle prime figure politiche di spicco a incontrare il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva, noto come Lula, nella sua visita ufficiale in Italia. Poco prima, nel primo faccia a faccia formale della giornata, Lula aveva parlato con Massimo D'Alema, ex presidente del Consiglio. Poi, nella stessa sede, c'è stato il confronto con la segretaria dem.

"Sono molto felice di aver incontrato il Presidente Lula, ed essermi confrontata con lui sulle sfide comuni sui grandi temi globali: democrazia, contrasto ai cambiamenti climatici e alle disuguaglianze", ha scritto Schlein sui social, definendo il leader brasiliano "un simbolo straordinario di lotta, di riscossa e di rivincita delle persone più deboli su una destra estrema che anche in Brasile ha spaccato la società, emarginato i più deboli e fatto gli interessi di pochissimi".

Terminato l'incontro, la segretaria ha rilasciato poche parole ai cronisti: "Un incontro molto positivo, sono molto felice di aver avuto l'occasione di conoscere per la prima volta il presidente Lula e di confrontarci sulle sfide comuni, sui grandi temi globali", ha dichiarato.

Tra gli altri incontri in agenda oggi, Lula ha già fatto visita al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro, secondo quanto comunicato dal Quirinale, c'era anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Più tardi il presidente brasiliano sarà ricevuto in udienza, insieme a sua moglie, da papa Francesco. Infine, nel tardo pomeriggio ci sarà il faccia a faccia con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Interpellato da Lapresse, il sociologo Domenico De Masi, che è anche un amico personale di Lula, ha riconosciuto che lui e Meloni sono "politicamente agli antipodi, ma Italia e Brasile hanno interessi comuni enormi. Non devono per forza andare d'accordo, perché altrimenti non ci sarebbero più sinistra e destra, ma è altrettanto ovvio che su questi temi ci sarà collaborazione". Su questo ha detto parole simili lo stesso Lula, al Corriere della Sera: "Avremo colloqui molto produttivi, perché le nostre relazioni economiche sono al di sotto del loro potenziale e dobbiamo lavorare sodo per creare un rapporto all’altezza delle nostre economie".

Per quanto riguarda Elly Schlein, secondo De Masi la segretaria "può apprendere moltissimo da Lula". Lo stesso presidente ha detto che sarebbe stato "un piacere" incontrarla: "C’è ancora molto maschilismo in politica. Il mio partito è presieduto da una donna, Gleisi Hoffmann, e sono orgoglioso di aver sostenuto Dilma Rousseff, la prima presidente del Brasile. Il colpo di Stato che ha subito nel 2016 aveva una forte componente maschilista. Con più donne al governo avremmo meno guerre e più attenzione alle questioni sociali".