Elezioni comunali e ballottaggi, il primo dato sull’affluenza è in calo: poco sopra al 12% alle 12 Oggi si vota per il primo turno delle elezioni comunali in Sardegna e Sicilia, mentre nel resto d’Italia è il momento dei ballottaggi. Alle 12 il dato sull’affluenza è di poco superiore al 12% nei comuni al secondo turno. In Sardegna è al 18%.

A cura di Tommaso Coluzzi

Una nuova domenica di elezioni per i cittadini italiani, chiamati alle urne in molte Regioni – in alcuni casi per il primo turno, come in Sicilia e Sardegna, in altri per i ballottaggi – per decidere i sindaci dei propri comuni. La prima tornata di due settimane fa non ha fatto registrare particolari sorprese: i risultati reali per le forze politiche si misureranno sui ballottaggi, con una serie di città in bilico. Ancona su tutte, che da ultima roccaforte rossa rischia di cadere nelle mani del centrodestra, mentre il centrosinistra punta a riprendersi più comuni possibili in Toscana.

Le urne hanno aperto alle 7 questa mattina e chiuderanno alle 23 di questa sera. Domani riapriranno nuovamente alle 7, per accogliere i cittadini chiamati al voto fino alle 15. Poi comincerà immediatamente lo spoglio. Dai seggi, intanto, arrivano i primi dati sull'affluenza.

Il dato sull'affluenza alle 12

Il primo dato sull'affluenza, considerando che al primo turno delle elezioni comunali di due settimane fa si era fermato al 14,01% a mezzogiorno, è in calo: siamo intorno al 12%. Per quanto riguarda la Sardegna, invece, a mezzogiorno l'affluenza è al 18,20%, contro il 23,76% dell'ultima tornata elettorale. In questo caso si tratta, ovviamente, di un primo turno, storicamente più attrattivo per l'elettorato rispetto ai ballottaggi.