È morto Franco Frattini: l’ex ministro aveva appena 65 anni ed era malato di tumore L’ex ministro si è spento al policlinico Gemelli di Roma a causa di un tumore. Molti politici hanno voluto esprimere il loro cordoglio per la sua morte.

È morto ad appena 65 anni Franco Frattini. L'ex ministro dei governi Berlusconi era ricoverato all'ospedale Policlinico Gemelli di Roma. Da tempo combatteva contro un tumore. A comunicarlo è stato Giancarlo Innocenzi Botti, ex presidente di Invitalia e già sottosegretario nel governo Berlusconi II.

"Franco Frattini – ha scritto Innocenzi – non è più con noi. Il Paese perde un grand'uomo, un grand commis di stato, un uomo che ha servito le istituzioni con capacità, professionalità ed onore. Io perdo un fratello. Ho condiviso con lui una parte importante della mia vita. Mi onoro di averlo convinto a far parte della famiglia di Forza Italia e di essergli stato a fianco per molto tempo. Dio lo accolga con tutti gli onori che merita. Noi lo terremo sempre nel nostro cuore".

Il cordoglio di Berlusconi

Anche Silvio Berlusconi ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di Frattini: "È stato un vero servitore dello Stato: in Italia e all’estero dove si è fatto apprezzare da tutti per la competenza con la quale ha svolto il ruolo di Commissario europeo e poi di ministro degli Esteri".

"Di lui – ha proseguito il leader di Forza Italia – ricorderò sempre la grande capacità di affrontare col sorriso problemi complessi, di trovarsi a suo agio in ogni ruolo e la stima che ha seminato. Mancherà a me come a tutte le persone che hanno avuto la fortuna di poter collaborare con lui. Un abbraccio ai familiari".

Le condoglianze del Governo

Anche alcuni esponenti dell'attuale governo hanno voluto esprimere le condoglianze per la morte dell'ex ministro. Fra questi il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha scritto: "Addio Franco. Ci lasci nella notte più speciale e straordinaria dell'anno, forse perché sei sempre stato una persona speciale e straordinaria".

Mentre il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha scritto: "Apprendo con enorme dispiacere la notizia della scomparsa di Franco Frattini. Per molti anni ho avuto modo di lavorare con lui apprezzando le sue doti umane e politiche. Con Franco se na va una persona perbene, una di quelle che lasciano tanti buoni ricordi. Alla famiglia giungano le mie sentite condoglianze".