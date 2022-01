Durata del Green pass illimitata per chi ha la terza dose di vaccino Covid: l’ipotesi del Governo Il Governo starebbe lavorando per eliminare la durata limitata del Green pass per coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino Covid, almeno fin quando non arriverà una indicazione da parte delle Agenzie regolatorie su una possibile quarta dose.

A cura di Ida Artiaco

La durata del Green pass potrebbe diventare illimitata per coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino Covid. È questa l'ipotesi a cui starebbe lavorando il Governo, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, in attesa che le Agenzie regolatorie si esprimano sulla necessità o meno della somministrazione di una quarta dose.

Come sappiamo, il decreto in vigore prevede che dal primo febbraio il Green pass rafforzato, che viene rilasciato ai vaccinati e ai guariti, abbia validità sei mesi. Ma in questo modo molte certificazioni già andrebbero verso la scadenza, visto che le somministrazioni delle dosi booster sono cominciate a settembre. Per questo, l'Esecutivo, in attesa di capire il da farsi su una ulteriore vaccinazione di richiamo, su cui al momento manca una indicazione della comunità scientifica, sta pensando di non porre più limite o scandenze alla validità della certificazione verde per chi ha completato il ciclo vaccinale. Ad oggi sono 31.138.488 i cittadini che hanno già ricevuto la terza dose, pari al 78,75% della platea di riferimento.

D'altronde, già nei giorni scorsi Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore della Sanità e membro del Cts, parlando in una intervista a Skytg24, aveva precisato che sul tema che "non è ancora stato portato all’attenzione del Comitato tecnico scientifico, ma non posso escludere che lo sarà nei prossimi giorni. La protezione della dose booster aumenta significativamente la protezione rispetto al ciclo vaccinale primario". Per questo, "una maggiore durata del certificato potrebbe a breve essere discussa". Una decisione potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, o comunque non appena si sarà risolta la questione relativa all'elezione del Presidente della Repubblica.