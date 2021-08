Dove si stanno vaccinando di più i giovani, Regione per Regione Con l’apertura alle vaccinazioni per giovani, fascia 12-19 anni, senza prenotazione la campagna vaccinale ha avuto un un’accelerazione, in vista della ripresa dell’anno scolastico. In questa fascia di popolazione, che comprende una platea di 4.627.514 persone, ad oggi hanno ricevuto la prima dose in 2.089.106 pari al 45,15%, mentre la doppia dose è stata somministrata a 1.193.543 persone, pari al 25,79%.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 74.285.684 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nel nostro Paese, il 95,4 per cento delle dosi finora consegnate, pari a 77.892.085 (53.778.522 Pfizer/BioNTech, 12.023.277 Vaxzevria di AstraZeneca, 10.083.642 di Moderna e 2.006.644 di Johnson & Johnson). Lo riporta il bollettino elaborato da Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario al Covid-19, aggiornato alle 06:10 di questa mattina. Mentre ammonta a 35.810.007 (il 66,30 per cento della popolazione over 12) il totale delle persone vaccinate che hanno completato il ciclo.

Per quanto riguarda il grado di avanzamento della campagna vaccinale nelle Regioni, in testa in termini di dosi somministrate, c'è la Lombardia con 13.199.616 (98,6 per cento delle dosi ricevute), seguita da Lazio con 7.483.094 (93,9 per cento) e Campania con 6.971.105 (92,4 per cento).

Grazie all'apertura delle vaccinazioni per i più giovani senza prenotazione – per i ragazzi i vaccino sono Pfizer e Moderna – proprio in vista della ripresa dell'anno scolastico in presenza, è proprio la fascia tra i 12 e i 19 anni, a fare da traino per la compagna vaccinale, con un forte incremento, negli ultimi giorni, di prime somministrazioni. In questa fetta di popolazione, che comprende una platea di 4.627.514 persone, ad oggi hanno ricevuto la prima dose in 2.089.106 pari al 45,15%, mentre la doppia dose è stata somministrata a 1.193.543 persone, pari al 25,79%. Al momento, quindi, sono circa 1.344.865 i giovani che non hanno ricevuto vaccino.

Quali sono le Regioni che vaccinano di più i giovani

Secondo i dati elaborati daLab24, sul Sole 24Ore, la Regione che arranca di più nelle somministrazioni dei ragazzi è la P.A. di Bolzano, dove solo il 20,7% ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 65,5% non ha ricevuto nemmeno una dose (il 13,8% attende la seconda inoculazione); anche il Piemonte è indietro: il 57,6% dei 12-19enni non ha ricevuto neanche una dose, il 27,1% attende la seconda somministrazione e il 15,4% ha finito il ciclo vaccinale; percentuale alta di non vaccinati anche in Friuli-Venezia Giulia: qui il 56,9% non ha fatto nemmeno una dose, e solo il 22,2% ha fatto anche la seconda (il 20,9% attende la seconda somministrazione); la Toscana non è messa molto meglio, con il 56,7% di non vaccinati, il 27,5% in attesa di seconda dose, e il 15,8% completamente immunizzato; percentuali molto simili in Liguria, dove il 56,4% non ha ricevuto alcuna protezione, il 17,5% ha avuto solo una dose e il 26,1% ha finito il ciclo vaccinale; male anche l'Umbria, con il 56,3% di ragazzi non vaccinati, il 33,0% in attesa di seconda somministrazione e il 10,7% che ha ricevuto entrambe le dosi.

La Regione che ha vaccinato più giovani è l'Abruzzo, che conta solo il 45,5% di non vaccinati, mentre ha fatto entrambe le dosi al 31,1% dei giovani, e almeno una al 23,5%. Le Regioni che sono più a rischio zona gialla, Sicilia in testa e poi Sardegna e Calabria, si collocano più o meno a metà. La Sicilia ha il 55,3% di giovani non vaccinati, ma ha il 17,5% dei ragazzi in attesa di seconda dose, e il 27,2% già immunizzati; la Calabria è leggermente più avanti: il 53,7% dei giovani non risulta coperto, il 14,9% è in attesa di seconda dose, e il 31,5% è vaccinato con due dosi; la Sardegna ha il 47,1% di non vaccinati, meno della metà: il 34,0%1attende la seconda dose, mentre l'8,9% ha già finito il ciclo.

In arrivo nuove forniture di vaccini

Questa settimana sono attese circa dieci milioni di dosi di siero anti Covid, tre in più del previsto. Il governo e la struttura commissariale vogliono accelerare, per centrare l'obiettivo dell'80% della popolazione italiana immunizzata entro settembre.