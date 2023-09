Covid a scuola, dalle mascherine agli assembramenti: quali regole bisogna seguire Con il rientro in classe i casi Covid rischiano di aumentare: i presidi invitano gli studenti a evitare gli assembramenti, mentre le mascherine non sono più obbligatorie.

Dalle mascherine ai vaccini, dagli assembramenti all'aerazione. Nei giorni del ritorno a scuola, anche quest'anno si parla di Covid. Certo, ormai la pandemia è stata dichiarata conclusa e ogni regola cancellata, ma i milioni di studenti che varcheranno la soglia delle proprie classi spaventano i presidi e non solo. Soprattutto in un momento storico in cui ci sono una nuova impennata dei casi e una variante del virus da tenere d'occhio. A scuola, in ogni caso, si rientra sostanzialmente senza regole. Non c'è più l'obbligo di mascherina, né quello di evitare gli assembramenti o di aver ricevuto il vaccino contro il Covid.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato di aver avviato un confronto con il suo collega titolare della Salute "riguardo alle misure di prevenzione sanitaria ritenute utili da adottare nella scuole", secondo "criteri di ragionevolezza e proporzionalità", per prevenire "il rischio diffusivo di contagio", in particolare "per gli studenti e il personale scolastico che versano in condizioni di fragilità". In sostanza viene aperto un tavolo interministeriale per tenere sotto controllo la situazione e monitorare cosa accadrà nelle prossime settimane. Pandemia o meno, il ritorno in classe rischia di essere un veicolo per la diffusione del virus, con l'effetto detonatore dietro l'angolo. Il tavolo "si riunirà con cadenza periodica per monitorare l'evolversi della situazione in base ai riscontri scientifici relativi all'andamento del virus – ha continuato il ministro Valditara, parlando con La Stampa – Adotteremo tutte le misure che gli esperti giudicheranno utili a contenere il contagio".

Nonostante le promesse di Valditara di contenere il contagio, il rientro in classe sta avvenendo senza regole particolari. I presidi, negli ultimi giorni, hanno invitato gli studenti a evitare gli assembramenti. Non si tratta, tuttavia, di una regola ferrea. Le mascherine non sono più obbligatorie, ma è ovviamente possibile indossarle sia per i docenti che per gli studenti. Di scorte a disposizione degli istituti, tra l'altro, ce ne sono in abbondanza. Il vaccino contro il Covid non è obbligatorio, mentre il ministro ha anche annunciato di aver disposto, per le scuole nuove, "la necessità di adeguati sistemi di aerazione così da ridurre l'impatto della circolazione dei vari virus respiratori".