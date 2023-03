Cos’è il comitato dei saggi per l’autonomia del ministro Calderoli Con decreto della presidente del Consiglio si è costituito il Comitato per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, propedeutico all’autonomia differenziata. A presiederlo sarà Sabino Cassese.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un comitato dei saggi per decidere il futuro dell'autonomia differenziata. A presiederlo il professor Sabino Cassese – già ministro, giudice della Corte Costituzionale e più volte indicato come possibile candidato alla Presidenza della Repubblica – che dovrà coordinare il lavoro di 61 esperti che avranno il compito di individuare i Lep. Con la firma sul decreto della presidente del Consiglio, è stato istituito ufficialmente il Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, fondamentali per stabilire le regole dell'autonomia differenziata: "Si riuniranno 61 tra le massime autorità del campo amministrativo e accademico, del diritto costituzionale, europeo ed internazionale, dell'economia e della matematica", ha annunciato ieri il ministro per gli Affari Regionali e padre della riforma, Roberto Calderoli.

"Il prestigioso gruppo di esperti opererà in sinergia per individuare finalmente quei diritti civili e sociali che il cittadino italiano può pretendere dai vari soggetti costituenti la Repubblica italiana – ha spiegato Calderoli presentando il comitato, che sarà di supporto alla cabina di regia sull'autonomia differenziata – Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno aderito, accettando questo incarico per alto senso di responsabilità e di servizio, con l'obiettivo ambizioso di riempire un vuoto normativo che attende di essere colmato da ormai 22 anni. Affronteremo insieme una sfida storica, per individuare finalmente quei diritti civili e sociali stabiliti nella prima parte della Costituzione che non possono essere considerati di destra o di sinistra ma sono di tutti i cittadini italiani".

Il ministro Calderoli ha anche diffuso una lista con i nomi più importanti. Ci sono magistrati, ex ministri, presidenti degli Istituti più importanti e non solo: