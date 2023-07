Cos’è il codice calore attivato nei Pronto soccorso dal ministero della Salute Il ministero della Salute ha chiesto agli ospedali di attivare il “codice calore” nei Pronto soccorso, un percorso assistenziale preferenziale e differenziato per i pazienti che arrivano con dei sintomi dovuti al troppo caldo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Via al codice calore nei Pronto soccorso. Il ministero della Salute, con una circolare inviata alle Regioni, ha dato una serie di indicazioni per fronteggiare l'ondata di caldo record che sta travolgendo l'Italia. Nei prossimi giorni la situazione si farà sempre più rovente, con picchi di temperatura da record quasi ovunque, e il timore delle autorità è ovviamente concentrato sugli effetti che il calore eccessivo può avere sulla salute delle persone. Per queste ragioni è stato attivato il piano caldo.

Il ministero guidato da Orazio Schillaci ha diffuso un comunicato ufficiale:

Codice calore nei Pronto Soccorso, attivazione degli ambulatori territoriali 7 giorni su 7 – h12 per accessi relativi agli effetti del caldo, potenziamento del servizio di guardia medica, riattivazione delle USCAR per favorire l’assistenza domiciliare ed evitare l’accesso inappropriato ai Pronto Soccorso. Sono le raccomandazioni del Ministero della Salute contenute nella circolare diramata oggi alle Regioni per fronteggiare l’emergenza caldo e prevenire gli effetti delle ondate di calore che si stanno susseguendo in queste settimane.

Oltre al codice calore, perciò, è prevista anche l'attivazione di tutti gli ambulatori territoriali sette giorni su sette per dodici ore al giorno. Sempre per far sì che i cittadini possano trovare assistenza immediata in caso di effetti collaterali del troppo caldo:

Nello specifico, per fronteggiare al meglio gli effetti del caldo sulla salute si invitano le Regioni a valutare la predisposizione di azioni organizzative per rafforzare la risposta ordinaria alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili. Tra queste, è fortemente raccomandata l’attivazione del “codice calore” ovvero un percorso assistenziale preferenziale e differenziato nei Pronto Soccorso.

Il codice calore è un percorso differenziato nei Pronto soccorso, un po' come accadeva durante la pandemia per i casi Covid. Cioè un codice a parte, per i pazienti che arrivano con dei sintomi causati dal troppo caldo. Il ministero della Salute, inoltre, ricorda che dal 15 maggio al 15 settembre verranno pubblicati quotidianamente i bollettini caldo.