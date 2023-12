Cosa dice l’emendamento del governo per il Ponte sullo Stretto: come vengono rimodulati i fondi

Il governo ha annunciato quattro emendamenti alla Manovra e uno di questi riguarda il Ponte sullo Stretto di Messina e, nello specifico, i fondi a disposizione dell'opera. Di fatto le risorse vengono rimodulate: su un totale di circa 11 miliardi che servono alla costruzione del Ponte, due non verranno più presi dal fondo stanziato dal governo, ma da quelli di coesione.

Nella relazione tecnica accompagnata all'emendamento si legge:

"Per consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032".