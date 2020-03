"Sull'economia siamo contenti. Siamo contenti che Conte e il governo abbiano accolto molte delle proposte della Lega e del centrodestra per aiutare famiglie e imprese. Sull'emergenza sanitaria invece chiediamo più coraggio": così il leader della Lega, Matteo Salvini, commenta lo stanziamento di 25 miliardi di euro da parte del governo, annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per contrastare la diffusione del coronavirus.

"Chiediamo a Conte e al governo di ascoltare l'appello disperato dei medici, dei ricercatori, degli infermieri, dei sindaci, dei governatori, dei lavoratori e degli artigiani: chiudere. In Italia e possibilmente in Europa per il tempo necessario per debellare il virus e poi ripartire più forti tutti insieme. Non è il tempo delle mezze misure, dei dubbi o delle paure", aggiunge Salvini.

Questa mattina il senatore leghista, intervenendo in diretta alla radio, aveva commentato le misure più restrittive richieste da Veneto e Lombardia: "Questo lo chiedono tutti, non lo chiedono solo Fontana e Zaia, che se fossero stati ascoltati dai mesi scorsi avrebbero risparmiato tanti problemi a tutti gli italiani. Lo chiedono i sindaci di tutti i colori politici, lo chiedono le associazioni di produttori, i lavoratori, i commercianti e gli artigiani. Tutelare le aziende di interesse strategico come l'alimentare, il sanitario, e le imprese fondamentali a garantire il supporto alla sopravvivenza e alle esportazioni, però è chiaro che tutto il resto del mondo della produzione chiede di fermarci. Tanto i negozi oggi sono formalmente aperti, ma sono vuoti. I tassisti sono formalmente a lavoro, ma i taxi sono vuoti. Tabaccherie, parrucchieri, gioiellerie, profumerie, erboristerie, gli stessi bar e ristoranti fino alle 18: siamo seri".

Anche Giorgia Meloni ha commentato quanto deciso dal governo in sede di Consiglio dei ministri: "Bene ministro Gualtieri, che dichiara che Governo stanzierà 25mld per emergenza #Coronavirus ed è disposto a aumentare cifra. Siamo contenti di aver convinto Governo che 7,5mld sarebbero stati insufficienti e pessimo segnale per mondo produttivo. Ora salvare aziende e posti lavoro", scrive la leader di Fratelli d'Italia.