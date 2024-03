Conte dice che Meloni è andata in USA a ricevere istruzioni da Biden e le chiede di riferire in Parlamento Giorgia Meloni “è andata a Washington a ricevere istruzioni, ma si è rifiutata di fare una conferenza stampa”. Lo dice Giuseppe Conte, aggiungendo che “è un precedente mai successo” e di aspettarsi che la presidente del Consiglio “venga in Parlamento a riferire di queste istruzioni”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

"È andata a Washington a ricevere nuove istruzioni", dice Giuseppe Conte parlando di Giorgia Meloni e del viaggio negli Stati Uniti, dove ieri sera la presidente del Consiglio ha incontrato Joe Biden alla Casa Bianca. "Abbiamo visto che questa fedeltà, non lealtà, ma fedeltà, a Washington è stata suggellata anche dal bacio di Biden in testa", ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle parlando con i giornalisti a margine di un appuntamento per la campagna elettorale in Abruzzo. Per poi aggiungere: "Si è rifiutata, però, di fare un punto stampa, una conferenza stampa: è un precedente assoluto, mai successo. Adesso speriamo però che venga in Parlamento a riferire di queste istruzioni. Il popolo italiano vorrebbe conoscere questo aggiornamento di istruzioni".

Insomma, Conte critica il fatto che Meloni non abbia parlato con i giornalisti dopo l'incontro bilaterale, un colloquio in cui i due leader avrebbero fatto il punto sulle priorità del G7 e su temi importanti come il sostegno all'Ucraina. L'ex presidente del Consiglio non si è però sottratto dal complimentarsi con il governo per l'annuncio del trasferimento di Chico Forti in Italia: "Complimenti al governo per Chico Forti. Complimenti alla nostra filiera diplomatica, all'ambasciatrice Zappia in particolare. Hanno lavorato bene, su questo complimenti", ha affermato.

Sulla campagna in Abruzzo, in cui l'opposizione ha trovato l'intesa rispetto al candidato e che arriva a due settimane dalle elezioni in Sardegna, Conte ha risposto alle accuse del governatore uscente ed esponente di Fratelli d'Italia, Marco Marsilio, secondo cui lui ed Elly Schlein starebbero "pascolando avanti e indietro per l'Abruzzo". E ha detto: "Pascoleranno loro forse, noi non pascoliamo, ma parliamo con la gente e ci fermiamo, a differenza di lui che sta correndo. A differenza di Giorgia Meloni che verrà qui immagino a fare un comizio finale senza fermarsi un minuto con le persone. Noi non pascoliamo, noi ci fermiamo a parlare con le persone, a raccogliere le loro angosce, le loro istanze e le loro preoccupazioni".