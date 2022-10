Il centrodestra ha indicato a Mattarella Giorgia Meloni come presidente del Consiglio “La delegazione unita di centrodestra, che non ha caso ha dato al presidente della Repubblica l’indicazione unanime di proporre la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Ora attendiamo ovviamente le determinazione del capo dello Stato, ma come abbiamo già detto, noi siamo pronti”: lo ha detto Giorgia Meloni al termine delle consultazioni al Quirinale.

A cura di Annalisa Girardi

Il centrodestra ha indicato Giorgia Meloni come presidente del Consiglio incaricata di formare il nuovo governo. "Abbiamo convenuto con il presidente Mattarella nel dare a questo Paese un governo nel minore tempo possibile perché siamo di fronte a moltissime urgenze": Lo ha dettoMeloni al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "La delegazione unita di centrodestra, che non a caso si è presentata tutta insieme al Colle, ha dato al presidente della Repubblica l'indicazione unanime di proporre la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Ora attendiamo ovviamente le determinazione del capo dello Stato, ma come abbiamo già detto, noi siamo pronti".

La delegazione di centrodestra, composta tra gli altri da tutti i leader, quindi Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi, è rimasta nei pressi del Quirinale. È quindi probabile che a breve la presidente di Fratelli d'Italia venga richiamata per ricevere l'incarico. Un incarico che potrebbe accettare senza riserva e comunicare già la lista dei ministri.

Meloni nelle scorse settimane aveva più volte insistito sulla necessità di fare in fretta per la formazione del nuovo governo, visto il delicato momento storico tra crisi energetica, caro prezzi e guerra in Ucraina. Ieri sera, alla vigilia delle consultazioni, aveva scritto sui social: "Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all'Italia un governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo".

Leggi anche Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Giorgia Meloni a Kiev

Negli ultimi giorni la coalizione ha attraversato momenti di tensione, dopo che sono stati pubblicati degli audio in cui si sentiva Silvio Berlusconi affermare di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin e che fosse stato Volodymyr Zelensky a causare migliaia di morti in Ucraina. Questo tema è stato anche al centro dei colloqui che il presidente della Repubblica ha avuto ieri con le opposizioni. In particolare il Movimento Cinque Stelle si era detto contrario al fatto che il ministero degli Esteri andasse a un esponente di Forza Italia.