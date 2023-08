Chi ha il Covid non dovrà più isolarsi: la misura nel prossimo decreto del governo Meloni Il governo è pronto a mettere nero su bianco una decisione presa da tempo: i positivi al Covid non dovranno più isolarsi, la misura sarà inserita nel decreto che andrà in Consiglio dei ministri lunedì.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È finita l'era delle mascherine, dei tamponi e del distanziamento. Ora finirà anche quella dell'isolamento. Chi è positivo al Covid non dovrà più restare obbligatoriamente a casa ed evitare di avere contatti con le altre persone. A tre mesi dalla decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità di definire terminata l'emergenza pandemica, l'Italia sta per compiere il passo di definitiva normalizzazione del Covid: l'eliminazione dell'isolamento per i positivi. Ad oggi, infatti, chi contrae l'infezione è ancora obbligato e rimanere a casa, ma presto non sarà più così: il governo, che da tempo ha deciso di andare in questa direzione, inserirà la norma nel prossimo decreto Omnibus.

Lunedì, in Consiglio dei ministri, arriverà un nuovo testo di legge che comprenderà una serie di misure molto diverse tra loro. Si va dal contrasto al caro voli alla rimozione del tetto agli stipendi dei manager di Ponte sullo Stretto Spa. Tra queste, secondo quanto si apprende dalla bozza del testo, ci sarà anche il provvedimento che metterà la fine all'era della pandemia di Covid. La misura dovrebbe scattare immediatamente.

Perciò dall'entrata in vigore del decreto, chi ha il Covid potrà andare liberamente in giro. Starà alla coscienza del singolo, come in verità accade ormai già da molto tempo, decidere di isolarsi o utilizzare i dispositivi di protezione. Siamo arrivati al punto in cui il Covid verrà trattato come qualsiasi altro tipo di malattia influenzale.

Questo non significa che non sia importante la prevenzione e, in questo caso, la vaccinazione. Il governo consiglierà, soprattutto agli anziani e alle persone fragili, di farsi somministrare le versioni aggiornate del vaccino in arrivo in autunno. Non ci sarà ovviamente nessun obbligo e sarà disponibile per chiunque voglia farlo, anche se non considerato a rischio.