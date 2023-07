Caso Open, la Consulta dà ragione a Renzi: “Procura non poteva acquisire email e whatsapp” La Corte Costituzionale ha dato ragione a Matteo Renzi sulla questione del conflitto di attribuzione tra Senato e Procura di Firenze sul caso Open: i pm non potevano acquisire “messaggi di posta elettronica e whatsapp del parlamentare” senza l’autorizzazione preventiva di Palazzo Madama.

A cura di Tommaso Coluzzi

La Corte Costituzionale dà ragione a Matteo Renzi sul conflitto di attribuzione tra Senato e Procura di Firenze. Parliamo del caso Open, e del fatto che i messaggi di "posta elettronica e whatsapp" debbano essere considerati come "corrispondenza". Nel sequestro di dispositivi elettronici che contengono dei dati informatici, se gli investigatori si trovano davanti a messaggi scambiati con un parlamentare della Repubblica devono immediatamente interrompere l'estrazione e chiedere alla rispettiva Camera l'autorizzazione a procedere. Così non è stato fatto con Matteo Renzi, che all'epoca era senatore (come d'altronde tutt'oggi). I suoi messaggi sono stati utilizzati nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open senza autorizzazione.

"Avevo fortemente voluto che la vicenda finisse in Corte, non per il processo ma per un punto di principio e di diritto – ha scritto il leader di Italia Viva sui suoi social – Io sostenevo che il comportamento dei pm di Firenze violasse la Legge (e la Cassazione ci ha dato ragione 5 volte) e che violasse anche la nostra Costituzione. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso, dandoci ragione e annullato alcuni provvedimenti dei pm di Firenze".

"Oggi è solo il giorno del trionfo del diritto – ha continuato Renzi – Verrà il giorno in cui la classe dirigente del Paese rifletterà serenamente su questa indagine assurda, nata contro di me, contro le persone che mi stanno vicine e soprattutto contro i fatti". Insieme al senatore, hanno esultato anche tutti gli altri componenti di Italia Viva, con messaggi sui social di sostegno al loro leader.

Nel testo del comunicato della Corte Costituzionale, in cui vengono spiegate le motivazioni della decisione, si legge: