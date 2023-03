Carta d’identità elettronica come lo Spid, come funziona ora e cosa succede all’identità digitale La novità arriva dal ministero dell’Interno: la Cie si potrà utilizzare anche per i livelli 1 e 2, cioè non servirà sempre un lettore di smart card o uno smartphone con tecnologia Nfc. Diventa così più semplice accedere alla Pa, un passo verso il possibile spegnimento dello Spid.

A cura di Luca Pons

Il ministero dell'Interno ha comunicato una novità significativa riguardante la Carta d'identità elettronica, o Cie, e l'utilizzo dell'identità digitale collegata. Sul sito ufficiale dedicato alla Cie, è stata comunicata una novità tecnica che potrebbe portare importanti cambiamenti: l'identità digitale si potrà utilizzare per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione anche con credenziali di livello 1 e 2, rendendo il processo molto più semplice. Cosa significa?

Come cambia la Cie e perché è più semplice da utilizzare

Prima di questa innovazione, chi voleva utilizzare la Carta d'identità elettronica per accedere ai servizi della Pa – ad esempio alla propria area personale sul sito Inps – poteva farlo solo con il livello di sicurezza 3. Questo dà la massima sicurezza dell'accesso, ma richiede di avere un lettore di smart card per il proprio computer oppure un telefono con la tecnologia Nfc, che non tutti i modelli hanno. Risultato: la stragrande maggioranza degli accessi attualmente viene effettuata con lo Spid, un'identità digitale che invece ha il livello 1 e il livello 2 (che richiedono solamente una password e l'accesso all'apposita app).

Adesso invece, le cose cambiano. Anche per chi usa la Cie si potrà fare l'accesso usando solo le proprie credenziali (username e password, cioè il livello 1), oppure le credenziali e un'ulteriore conferma esterna tramite sms o app (cioè il livello 2).

Anche se non si ha fisicamente in mano la carta d'identità, si potrà inserire il codice Puk e il numero di serie della Cie. Questi vengono consegnati dal Comune, e in caso di smarrimento il Puk potrà (altra novità) essere recuperato direttamente dall'app, se il telefono è dotato di tecnologia nfc.

Come attivare i livelli 1 e 2 di sicurezza della Cie

Per attivare l'identità digitale con un livello di sicurezza 1 e 2 la procedura è questa: bisogna recarsi alla pagina dedicata sul sito ufficiale del ministero e scegliere "Attiva credenziali CIE (livello 1 e 2)". Nella pagina successiva si può fare l'accesso direttamente tramite l'app, se si è già in possesso della carta d'identità e la si è già registrata sull'applicazione.

Se invece si vuole attivare il livello 1 e 2 già prima di ricevere la Cie – o non la si ha a portata di mano – si può procedere inserendo altre informazioni. Il proprio codice fiscale, il numero di serie della carta e una parte del codice Puk (presenti sulla ricevuta che si ottiene nel momento in cui si fa richiesta per la Cie).

Cosa succede ora allo Spid

Il governo Meloni non hai nascosto l'intenzione di superare l'identità digitale dello Spid, che viene gestita da aziende private, per dare più spazio a quella della Cie. Oggi, però, nonostante il numero di utenti sia simile (33 milioni di persone hanno lo Spid, 32 milioni la Cie) lo Spid risulta decisamente lo strumento più utilizzato.

Come spiegato a Fanpage.it dall'esperto Eugenio Prosperetti: "Quella di spegnere lo Spid è un'ipotesi che hanno fatto tutti i governi da quando è nato", ed è da diversi mesi che si lavora in questa direzione, ma eliminare lo Spid "vorrebbe dire eliminare l'identità elettronica prevalente, e alcune persone hanno faticato a impararlo. Quindi si verrebbe a creare una sfiducia".

La Cie attualmente ha un vantaggio, cioè fornire il livello 3 di sicurezza. Per gli standard europei è richiesto, e lo Spid ce l'ha "a pagamento. Al momento, questo livello praticamente non lo richiede nessuno e non ce l'ha nessuno", come sottolineato da Prosperetti. Per ora sembra che la direzione intrapresa dal governo sia quella di una graduale integrazione – o sostituzione – tra Cie e Spid. La novità sui livelli di sicurezza è il primo passo.