Berlusconi parla di molti “giovani e signore” in Forza Italia, ma è il partito più vecchio e con meno donne Nella nota in cui comunica i capigruppo di Camera e Senato, Silvio Berlusconi si dice “lieto” che tra i parlamentari del suo partito ci siano molte donne e giovani. Guardando i numeri, però, il suo partito ha l’età media più alta, il tasso più alto di baby boomer e la minor percentuale di donne elette tra tutte le principali forze politiche.

A cura di Luca Pons

Nella nota inviata oggi ai parlamentari di Forza Italia per indicare i capi gruppo alla Camera (Alessandro Cattaneo) e al Senato (Licia Ronzulli), il presidente del partito Silvio Berlusconi ha scritto: "Sono anche lieto che i nostri gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore".

Dati alla mano, però, il gruppo parlamentare di Forza Italia è il più vecchio e quello con meno donne, tra i partiti principali. Su un totale di 64 parlamentari eletti con il partito di Berlusconi, tra Camera e Senato, le donne sono solo 17. Poco più di una su quattro. Non che i numeri degli altri partiti si avvicinino, nella maggior parte dei casi, alla parità di genere: tra i gruppi che hanno più di 10 parlamentari in tutto, quelli con il tasso femminile più alto sono Azione/Italia viva e Movimento 5 stelle (46% di donne).

Già dal terzo posto, invece, si scende sotto il 40% (Sinistra italiana-Verdi, con il 37%). Ad avere eletto meno del 30% di donne sono solo Lega (29%) e Forza Italia, appunto, con il 26%. Fratelli d'Italia, nonostante la leadership femminile di Giorgia Meloni, si ferma al 31%, e anche il Partito democratico non fa meglio.

Leggi anche Prove di tregua tra Berlusconi e Meloni: cosa sta succedendo nella coalizione di destra

La nota inviata da Silvio Berlusconi ai parlamentari e le parlamentari di Forza Italia

C'è poi il tema dell'età. Berlusconi è lieto della "forte presenza di giovani" tra gli eletti di Forza Italia, ma l'età media nel partito è di 55 anni. La più alta in Parlamento. Tra gli altri gruppi, ad avere la media più bassa sono M5s, Lega e Azione/Italia viva, con 48 anni.

In Forza Italia, su 64 eletti tra Camera e Senato, 7 parlamentari rientrano nella generazione dei millennial, quindi dei nati tra il 1981 e il 1996. Si tratta dell'11% del totale, la percentuale più bassa tra i principali partiti in Parlamento – per quanto il Pd si piazzi a pari merito con lo stesso dato. I deputati e senatori della "generazione X", con data di nascita tra il 1965 e il 1980, sono 29 in tutto e sono la fascia più presente nel partito.

I "boomer" (nati nel periodo 1945-1964) in Forza Italia sono l'altra fetta principale: 27 deputati su 64, oltre il 40%. Infine, Berlusconi, classe 1936, è l'unico esponente del partito (e uno dei pochi in Parlamento) che rappresenta la cosiddetta "generazione silenziosa", quella nata tra il 1928 e il 1945. In Italia, escludendo i giovani under 25 che non possono essere eletti in Parlamento, la percentuale di popolazione che appartiene alla fascia dei baby boomer è il 30,5% del totale. L'unico partito ad avere una percentuale di "boomer" superiore alla media nazionale è proprio Forza Italia.

Infine, guardando ai parlamentari più vecchi e più giovani di ogni partito, spunta un altro dato. Come è noto, Berlusconi è il più vecchio degli eletti, a 86 anni, e anche per questo Forza Italia presenta il più grande scarto tra la persona più giovane e la più vecchia in Parlamento: 54 anni di differenza. La più giovane eletta del partito è Marta Fascina, 32enne e compagna di Berlusconi.

Negli altri partiti, lo scarto minore si trova in Azione/Italia viva, dove tra Daniela Ruffino (63 anni) e Giulia Pastorella (36 anni) ci sono solo 27 anni di differenza. Gli altri partiti si avvicinano al dato di Forza Italia: 52 anni di differenza per Lega (dove il più anziano è Umberto Bossi, 81 anni) e FdI, 51 anni per il M5s, 38 anni per il Pd e 37 anni per Sinistra italiana-Verdi. La più giovane eletta in Parlamento è anche l'unica appartenente alla Generazione Z: si tratta di Rachele Scarpa del Partito democratico, dove il più anziano è il 73enne Piero Fassino.