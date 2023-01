Nuove regole Covid per gli asintomatici, quanto dura l’isolamento e cosa cambia per tamponi e mascherine Il ministero della Sanità ha chiarito le nuove regole del 2023 per contrastare la diffusione del Covid-19. Per chi è positivo ma non ha sintomi, l’isolamento dura 5 giorni e non serve un tampone negativo per uscirne. Senza tampone, però, bisogna portare una mascherina FFP2 per alcuni giorni.

A cura di Luca Pons

Nel 2023 cambiano le regole per chi risulta positivo al Sars-CoV-2, il coronavirus che può portare ad ammalarsi di Covid-19. Una nuova circolare del ministero della Salute, infatti, è stata pubblicata e riporta le indicazioni aggiornate per i positivi nel 2023. In particolare, una delle principali novità è che per i positivi asintomatici l'isolamento può finire dopo 5 giorni, a prescindere che si sia fatto o meno un tampone negativo. E anzi, facendo un tampone che risulta negativo l'isolamento può durare anche meno di 5 giorni.

Quanto dura l'isolamento per i positivi asintomatici

Per quanto riguarda l'isolamento, per le persone positive e asintomatiche dura esattamente 5 giorni. Dopodiché, se non sono apparsi sintomi, la persona non deve più restare in isolamento. La differenza rispetto a prima è che, passati i 5 giorni senza sintomi, non è necessario fare un nuovo tampone per mostrare di essere negativi, prima di uscire di casa. Una volta lasciato l'isolamento, però, sarà necessario indossare una mascherina FFP2 fino al decimo giorno dal primo tampone positivo.

Chi entra a stretto contatto con una persona positiva, invece, deve applicare la cosiddetta autosorverglianza. Questo significa che è obbligatorio avere addosso una mascherina FFP2 quando ci si trova al chiuso o in assembramenti di persone. L'autosorveglianza dura per 5 giorni dall'ultimo contatto stretto.

Le regole sono diverse per il personale sanitario e le persone fragili, anche se asintomatiche. Le persone fragili, o ad alto rischio, se risultano positive, dovranno fare un tampone negativo dopo almeno 5 giorni di isolamento, per poter tornare a circolare liberamente. Anche per gli operatori sanitari servirà un tampone negativo per poter terminare l'isolamento, ma il numero di giorni è più ridotto: potranno iniziare a fare tamponi (per vedere se sono negativi) dopo 2 giorni di isolamento.

Fine isolamento anche senza test per asintomatici: quando fare il tampone Covid

Come detto, per le persone asintomatiche non è necessario fare un tampone antigenico o molecolare negativo: l'isolamento termina comunque dopo 5 giorni. Tuttavia, se si decide di fare un tampone e questo risulta negativo, la durata dell'isolamento può anche essere inferiore ai 5 giorni.

Ad esempio, se una persona scopre di essere positiva e non ha mai avuto sintomi, dopo due giorni può fare un altro tampone. Se questo è negativo, l'isolamento finisce subito e non c'è nemmeno bisogno di portare una mascherina. Fare un tampone, quindi, non è obbligatorio, ma può essere utile per ridurre ancora di più i tempi dell'isolamento, o per evitare di dover indossare una mascherina FFP2.

Fino a quando gli asintomatici dovranno indossare la mascherina: le misure per il 2023

Per chi è sempre stato asintomatico ed è positivo al coronavirus, dunque, l'isolamento finisce automaticamente dopo 5 giorni dalla scoperta di essere positivo. Tuttavia, a questo punto scatta un altro obbligo: quello di portare la mascherina.

Infatti, per chi termina il proprio isolamento senza un tampone negativo, la circolare del ministero della Salute con le nuove regole di contrasto al Covid-19 prevede che sia obbligatorio "l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorio di tipo FFP2 fino al decimo giorno" dal primo tampone positivo. In più, è comunque raccomandato evitare di frequentare persone ad alto rischio e ambienti affollati.