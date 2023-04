Allarme mutui, le rate continuano a salire e costano fino a 4.200 euro in più all’anno La stima è del Codacons, che ha paragonato le migliori offerte disponibili sul mercato dei mutui. Rispetto al 2021, l’altissima inflazione e la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse per contrastarla hanno avuto un forte impatto sulle rate dei mutui, sia tasso fisso che variabile.

A cura di Luca Pons

Prendendo come termine di paragone il 2021, chi accende oggi un mutuo a tasso variabile spende fino a 4.236 euro in più all'anno. Per i mutui a tasso fisso, più tutelati, la differenza arriva comunque a 3.240 euro all'anno, a seconda del tipo di mutuo. È la conclusione raggiunta da un'indagine del Codacons, associazione di consumatori che ha effettuato delle simulazioni utilizzando i tipi di mutui più richiesti in Italia e confrontando le offerte migliori.

Perché aumentano le rate dei mutui

La causa principale degli aumenti è la politica della Banca centrale europea che, dalla metà dell'anno scorso, ha ripreso ad alzare i tassi di interesse. Lo scopo della Bce è limitare l'inflazione, che porta a un aumento di tutti i prezzi. In sostanza, aumentando i tassi di interesse diventa più costoso chiedere un prestito, ad esempio, quindi meno persone lo fanno perché decidono di aspettare che le condizioni economiche siano migliori. Così circola meno denaro e si abbassa l'inflazione.

È un metodo che sembra funzionare, dato che nei primi mesi del 2023 l'inflazione è stata in costante calo. Tuttavia, mentre chi non ha un mutuo può essere costretto ad aspettare che la situazione migliori, chi l'ha già acceso si ritrova a pagare tassi più alti. Una situazione potenzialmente difficile da gestire, tanto che la stessa presidente della Bce Christine Lagarde ha invitato le banche a venire incontro alle famiglie.

Quanto sono cambiate le rate dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile

Ecco alcuni esempi. A settembre 2021, il tasso medio che veniva applicato dalle banche (o Taeg, tasso effettivo globale medio) per un mutuo da 150mila euro della durata di 30 anni a tasso variabile era dello 0,48%. Questa era la migliore offerta disponibile sul mercato, e portava a una rata mensile da 442 euro. Per un mutuo a tasso fisso con le stesse condizioni, invece, il Taeg era all'1,04% e la rata mensile era di 481 euro.

Tendenzialmente, i mutui a tasso fisso erano meno economici di quelli a tasso variabile proprio perché, essendo ‘fissi' mettevano al riparo da eventuali cambiamenti della situazione economica. Oggi, con i continui rialzi della Bce, la situazione si è invertita.

Per chi volesse accendere oggi lo stesso mutuo – 150mila euro da ripagare in 30 anni – il Taeg è al 3,62% per il tasso variabile, con una rata mensile da 663 euro (221 euro in più rispetto al 2021). Per il tasso fisso, il Taeg è al 3,17% e la rata mensile è da 631 euro (150 euro al mese in più).

Un secondo esempio è quello di un mutuo da 100mila euro da restituire in 25 anni. A settembre 2021, per il tasso variabile il Taeg era allo 0,42% e questo si traduceva in una rata mensile di 346 euro. Per il tasso fisso, il Taeg era allo 0,98%, con un pagamento mensile previsto di 370 euro. Nel 2023, i rispettivi Taeg sono saliti a 3,62% e a 3,24%, con rialzi delle rate mensili di 145 euro per il variabile e di 104 euro per il fisso.

Infine, per un mutuo da 200mila euro della durata di 20 anni – il più costoso dei tre presi in esame – le condizioni a settembre 2021 erano le seguenti: per il tasso variabile Taeg allo 0,39% e rata mensile di 858 euro; per il tasso fisso, Taeg dello 0,86% e rata di 903 euro al mese. Oggi, per un mutuo simile a tasso variabile il Taeg è salito al 4,19% e la rata a 1.211 euro. Si parla di 353 euro in più al mese, ovvero 4.236 euro all'anno, come detto. Per un tasso fisso l'offerta migliore oggi è al 3,81% e la rata risulta di 1.173 euro al mese: 270 in più, 3.240 all'anno.