L'Abruzzo diventa zona rossa. Il governatore Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza, anticipata già nelle ultime ore, grazie alla quale la Regione diventerà zona rossa a partire da mercoledì 18 novembre. A breve entreranno quindi in vigore una serie di restrizioni più dure, che imporranno sul territorio una sorta di lockdown soft. Le scuole, tuttavia, resteranno aperte. "Abbiamo assunto la decisione di firmare un'ordinanza che applica alla Regione Abruzzo la disciplina contenuta nell'articolo 3 del Dpcm e cioè quella delle cosiddette zone rosse e non di più", aveva detto Marsilio durante una visita all'ospedale San Raffaele di Sulmona, specificando però che si è esclusa la chiusura totale delle scuole.

La scorsa settimana l'Abruzzo era passato dalla zona gialla alla zona arancione. Ora arriva un'ulteriore stretta per frenare la curva dei contagi, che però non si applicherà anche alla scuola. "La discussione è stata molto ampia come è giusta che sia. Siamo tutti d'accordo in Giunta e in maggioranza non possiamo accogliere, anche volendo, la richiesta che il Cts ci ha fatto. Chiudere le scuole di ogni ordine e grado non consentirebbe alle famiglie di affrontare i problemi con i bambini in casa non avendo congedi parentali e bonus baby sitter. Sarebbe un peso letteralmente insostenibile. Per questo riteniamo che sia sufficiente un atto di responsabilità, applicando principio di precauzione, cioè quello di dichiarare l'Abruzzo zona rossa da mercoledì, misura che adottiamo principalmente con l'ottica di dare sostegno agli ospedali", ha spiegato il governatore di Fratelli d'Italia.

E ancora: "Siamo convinti nell'adottare che prima cominciamo prima ne usciamo e forse riusciamo a salvare stagione natalizia che anche sotto profilo economico è ossatura commercio ed economia del territorio e del Paese. Sono in attesa di parlare con il ministro Speranza impegnato nel Consiglio dei ministri, ma che comunque ha sostenuto la nostra decisione". Ora sarebbero in corso le trattative con il governo per la questione ristori economici, che da decreto sono più elevati per le attività che si trovano nella zona rossa. Il passaggio da zona arancione a rossa era stato suggerito nei giorni scorsi dal Comitato tecnico scientifico, che aveva sottolineato come, nonostante un miglioramento dell'indice Rt, nella Regione stesse pericolosamente peggiorando la situazione sul fronte degli ospedali e delle terapie intensive.