A quanto ammontano gli stipendi medi europei e che differenza c’è con l’Italia Per capire a quando ammontano gli stipendi medi negli altri Paesi europei bisogna rivolgersi a Eurostat. Dai dati emerge che i lavoratori italiani sono pagati decisamente meno di quelli francesi o tedeschi.

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo una settimana in cui in Parlamento è stato definitivamente affossato il salario minimo e, allo stesso tempo, si ragiona sulle gabbie salariali, torna centrale il tema degli stipendi medi e del loro rapporto al costo della vita. Per fare un confronto con gli altri Paesi europei bisogna rivolgersi a Eurostat, che raccoglie i dati sul costo del lavoro e sui salari in tutti i Paesi dell'Unione europea. Secondo gli ultimi numeri disponibili il nostro Paese rimane indietro, per quanto riguarda la retribuzione oraria: i lavoratori italiani sono pagati decisamente meno di quelli francesi o tedeschi.

Andiamo ai numeri. Gli ultimi che Eurostat rende disponibili sono quelli che fotografano la situazione nel 2018: la retribuzione oraria mediana in Italia era pari a 12,6 euro lordi, contro i 17,2 della Germania o i 15,3 della Francia.

"Nel 2018, la retribuzione oraria lorda mediana più alta è stata registrata in Danimarca (27,2 euro), Lussemburgo (19,6 euro) e Svezia (18,2 euro) – spiega Eurostat – Al contrario, la retribuzione oraria lorda mediana più bassa in euro è stata registrata in Ungheria (4,4 euro). ), Romania (3,7 euro) e Bulgaria (2,4 euro)".

Leggi anche Aumento stipendi dipendenti statali, in migliaia rischiano di perdere il taglio del cuneo

Delle cifre, prosegue il report, che mostrano quanto sia diversa la situazione tra gli Stati europei: "Negli Stati membri dell’UE, la retribuzione oraria lorda mediana nazionale più elevata era 11 volte superiore a quella più bassa se espressa in euro; una volta adeguata ai livelli dei prezzi (convertendo in standard di potere d'acquisto (SPA)) la media più alta era quattro volte superiore alla media più bassa, con Danimarca e Bulgaria che rappresentavano ancora una volta gli estremi alle due estremità dell'intervallo", si legge ancora.

Eurostat analizza anche l'incidenza dei salari bassi sul totale delle retribuzioni. "Per lavoratori a basso salario si intendono i dipendenti che guadagnano due terzi o meno della retribuzione oraria lorda mediana nazionale. Nel 2018, nell’UE, il 15,3% dei lavoratori dipendenti erano a basso salario, rispetto al 16,4% nel 2014", fa sapere il report. Sottolineando, anche questa volta, che sono percentuali destinate a variare di molto tra i Paesi: "Nel 2018 le percentuali più elevate sono state osservate in Lettonia (23,5%), Lituania (22,3%) ed Estonia (22,0%). Al contrario, meno del 10% dei dipendenti erano a basso salario in Danimarca (8,7%), Francia (8,6%), Italia (8,5%), Finlandia (5,0%), Portogallo (4,0%) e Svezia (3,6%)".