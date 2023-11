25 novembre, tensioni alla sede di Pro Vita durante il corteo, attiviste: “Ci hanno preso a manganellate” Al corteo contro la violenza sulle donne a Roma si sono registrate tensioni davanti alla sede di Pro Vita. Le attiviste: “Le forze dell’ordine ci hanno preso a manganellate, due ragazze sono rimaste ferite”.

A cura di Annalisa Cangemi

Al corteo organizzato da Nonunadimeno a Roma per il 25 novembre contro la violenza sulle donne, al quale hanno preso parte 500mila persone, si sono registrati momenti di tensione davanti alla sede di Pro Vita & Famiglia in viale Manzoni.

Sono state lanciate bottiglie e fumogeni contro l'edificio che era presidiato da un cordone di poliziotti in tenuta anti sommossa. Il gruppo di manifestanti si è poi allontanato. Pro Vita & Famiglia che si è sempre schierata contro il ddl Zan e che proprio negli ultimi giorni ha lanciato una campagna di affissioni contro l'educazione affettiva nelle scuole – pur essendo stata coinvolta dal ministro Valditara proprio nel progetto ‘Educare alle relazioni' -, ha denunciato in tempo reale quanto stava avvenendo durante la manifestazione. "Quelli ‘contro ogni violenza' stanno perpetrando una violenza inaudita contro la nostra sede di Pro Vita Famiglia. Stanno rompendo i vetri delle nostre vetrine, stanno dando fuoco alle serrande", ha scritto su "X" Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia dopo l'aggressione subita da parte di alcuni attivisti. "Un odio cieco e una violenza furiosa. Chi non condanna è complice!!", ha aggiunto Coghe.

Ma anche alcune manifestanti hanno denunciato di aver subito violenze da parte delle forze dell'ordine: "Ci hanno preso a manganellate davanti alla sede di Pro Vita mentre facevano un'azione con fumogeni e scritte sul muro. Due ragazze sono rimaste ferite – ha detto un'attivista – una al viso, che è stata portata in ospedale, l'altra alla testa".

Ma lo scontro si estende a livello politico, e scendono in campo anche i rappresentanti della maggioranza. "Se assaltano la sede della Cgil c'è (giustamente) indignazione nazionale. Se estremisti rossi assaltano la sede di una Onlus che aiuta e difende le famiglie, silenzio? La solidarietà mia, di tutta la Lega e di tutto il popolo italiano", ha commentato su X Matteo Salvini.

Esponenti del centrodestra chiedono una condanna da parte della segretaria del Pd Elly Schlein e da parte del segretario della Cgil Maurizio Landini: "Sono riusciti a porre un’ombra pesante anche sulle manifestazioni del 25 novembre a tutela della dignità della Donna e contro la violenza di genere", ha detto il deputato di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli. "Da ciò che si apprende dalla stampa e dai video circolati in queste ore le sedicenti femministe di ‘Non una di meno' avrebbero affermato di preferire il ‘vibra' alla vita e alla procreazione: questo il testo d’uno striscione appeso fuori dalla sede dell’associazione ‘Pro Vita e Famiglia', purtroppo oggetto di un proditorio assalto con lancio di bottiglie, rotture di vetri e con urla e frasi offensive. C’è molta confusione: si sfila contro la violenza ma si adottano condotte e modelli violenti e beceri. il Pd di Elly Schlein prenda immediatamente le distanze da questi episodi di intolleranza e sopraffazione. Noi esprimiamo solidarietà e vicinanza al Movimento Pro Vita e Famiglia".

"Ieri un'onda fucsia ha attraversato moltissime città italiane. In piazza tantissimi giovani, ma anche tanti papà e tante mamme. Tutti uniti dalla voglia di dire basta a una mattanza che sembra senza fine. Eppure, c'è chi ha pensato di strumentalizzare quelle piazze, quel moto di sdegno verso la violenza contro le donne che accomuna tutti noi, da destra a sinistra, per fini politici, per un tornaconto personale. Qualcuno che ha pensato di macchiare quell'onda con cori contro Israele e contro il governo e, ancora, di assaltare la sede di Pro Vita. Gesti indegni e irrispettosi soprattutto per quelle migliaia di persone che ieri chiedevano solo, al contrario, di fermare la violenza in tutte le sue forme. Schlein e Landini erano in quella piazza. Condannino senza se e senza ma i cori a favore di Hamas, lo stesso Hamas che ha usato gli stupri del 7 ottobre come una bandiera da sventolare contro il suo nemico e l'attacco alla sede di Pro Vita. Perché le parole sono importanti e la logica dei due pesi e due misure di questa Sinistra merita di essere abbandonata. Almeno questa volta'‘, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.

"L’attacco subito da Pro Vita da parte di alcune persone che ieri erano in piazza a manifestare contro la violenza è surreale. È inaccettabile stare in piazza e poi compiere atti di violenza o inneggiare a favore di Hamas fingendo di dimenticare la sua inaudita violenza, gli stupri e i diritti negati alle donne. Schlein e Landini – che ieri hanno scelto di esserci – condannino quanto accaduto perchè quella piazza non meritava di essere macchiata e strumentalizzata. Sarebbe questa la resistenza pacifista, tollerante, democratica e contro ogni violenza? Io non credo. Il 25 novembre appartiene a tutti", ha detto la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia e valori non negoziabili del partito.