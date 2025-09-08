Esteri
PODCAST

Gaza: le porte dell’inferno

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Immagine

Il Ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che "sono state aperte le porte dell'inferno a Gaza", in riferimento all'operazione militare che l'esercito israeliano sta portando avanti a Gaza City.
Cosa vuole dire?
Questa operazione è quella che dovrebbe portare all'occupazione totale del Nord della Striscia, con il conseguente sfollamento dei palestinesi e la creazione di nuovi insediamenti, con il sogno della "Riviera" che Trump coltiva ormai da mesi.
Lo stesso presidente USA sta facendo pressione su Hamas per rilasciare gli ostaggi e accettare un accordo per il cessate il fuoco, minacciando che questa è l'ultima occasione che l'organizzazione palestinese ha per chiudere un accordo.
Gli sfollati per il momento andrebbero nel Sud della Striscia ma nel progetto del duo Netanyahu-Trump c'è uno sfollamento anche da lì, verso Paesi arabi che accetterebbero su pressione proprio del presidente USA.
Intanto il progetto di annessione della Cisgiordania va avanti e gli attacchi sistematici dei coloni e dell'esercito si intensificano sempre più.
Questa puntata ha i contributi di Sami Abu Omar dalla Striscia di Gaza e del prof. Mattia Diletti su Trump e il nuovo Ministero della Guerra.

Immagine

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.

Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Una rassegna stampa per capire il mondo, ogni giorno.