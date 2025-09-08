Gaza: le porte dell’inferno

Il Ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che "sono state aperte le porte dell'inferno a Gaza", in riferimento all'operazione militare che l'esercito israeliano sta portando avanti a Gaza City.

Cosa vuole dire?

Questa operazione è quella che dovrebbe portare all'occupazione totale del Nord della Striscia, con il conseguente sfollamento dei palestinesi e la creazione di nuovi insediamenti, con il sogno della "Riviera" che Trump coltiva ormai da mesi.

Lo stesso presidente USA sta facendo pressione su Hamas per rilasciare gli ostaggi e accettare un accordo per il cessate il fuoco, minacciando che questa è l'ultima occasione che l'organizzazione palestinese ha per chiudere un accordo.

Gli sfollati per il momento andrebbero nel Sud della Striscia ma nel progetto del duo Netanyahu-Trump c'è uno sfollamento anche da lì, verso Paesi arabi che accetterebbero su pressione proprio del presidente USA.

Intanto il progetto di annessione della Cisgiordania va avanti e gli attacchi sistematici dei coloni e dell'esercito si intensificano sempre più.

Questa puntata ha i contributi di Sami Abu Omar dalla Striscia di Gaza e del prof. Mattia Diletti su Trump e il nuovo Ministero della Guerra.