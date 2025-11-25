Attualità
PODCAST

Fermiamo la violenza di genere: le parole di Gino Cecchettin

Immagine
Audio wave

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Il papà di Giulia Cecchettin, Gino

"Per tanti anni ho creduto che essere un uomo significasse una cosa sola: non cedere mai". Inizia così l'editoriale di apertura di oggi su La Stampa di Gino Cecchettin, direttore per un giorno del quotidiano di Torino. Un focus sulla violenza di genere nella giornata dedicata alla lotta contro quest'ultima.
In un mondo in cui il corpo delle donne diventa troppo spesso un campo di battaglia, soprattutto in contesti di guerra, è importante parlare e decostruire il patriarcato.

Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?

Oggi al Museo del Patriarcato di Action Aid ci sarà una puntata live di Scanner con Simonetta Sciandivasci, giornalista de La Stampa, Giulia Paganelli, Antropologa dei corpi, e Natascia Grbic, giornalista di Fanpage.it.

Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.

Immagine

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

[Altro]

Ucraina: la pace di Trump e le concessioni a Putin

32:56

La nuova Nakba tra gli sfollati di Jenin

30:30

“Per il futuro c’è tempo”, il racconto di una vita sotto occupazione in Palestina

32:11

La violenza dei coloni e gli orfani armati contro i palestinesi

25:14
Ascolta tutte le puntate
Tutti i podcast
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views
Immagine

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.