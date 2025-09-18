Chi guadagna dalla guerra?

Gli investimenti sull'AI legata alla sicurezza militare e agli armamenti stanno aumentando, il riarmo sta avvenendo non solo in Europa ma anche negli altri Paesi e a guadagnarci sono le aziende tecnologiche che stanno investendo su progetti legati alla sicurezza e quelle che producono armi.

Gaza, Ucraina ma anche Asia e Paesi del Golfo: tutti comprano armi nella speranza che la deterrenza possa garantire la pace, mentre poche grandi aziende statunitensi, cinesi e israeliane si arricchiscono.