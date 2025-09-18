Attualità
Chi guadagna dalla guerra?

Gli investimenti sull'AI legata alla sicurezza militare e agli armamenti stanno aumentando, il riarmo sta avvenendo non solo in Europa ma anche negli altri Paesi e a guadagnarci sono le aziende tecnologiche che stanno investendo su progetti legati alla sicurezza e quelle che producono armi.
Gaza, Ucraina ma anche Asia e Paesi del Golfo: tutti comprano armi nella speranza che la deterrenza possa garantire la pace, mentre poche grandi aziende statunitensi, cinesi e israeliane si arricchiscono.

SCANNER è il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna, migrazioni e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

Gaza brucia: cosa sta accadendo nella Striscia

36:03

L’esercito israeliano entra con i carri armati a Gaza City: la nuova Nakba

37:02

I cattivi maestri del suprematismo bianco

34:21

Armi e politica: USA nel baratro

34:00
