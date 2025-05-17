L’esame di Meloni: cosa c’è dietro le risposte e i silenzi della premier alla Camera

Questa settimana apporofondiamo l'intervento di Giorgia Meloni alla Camera per il premier time, il botta e risposta di un'ora e mezza tra la presidente del Consiglio e i parlamentari di maggioranza e opposizione. Un appuntamento molto atteso anche perché doveva rappresentare l'occasione in cui Meloni sarebbe stata costretta a rompere il silenzio mantenuto per giorni sulla drammatica evoluzione della situazione nella Striscia di Gaza.

Nel podcast ripercorreremo anche gli altri momenti salienti del premier time, spiegando quali sono stati e per quali motivi, i passaggi delle risposte di Meloni finiti sotto la lente d'ingrandimento degli osservatori e dei partiti d'opposizione. E vi racconteremo perché, pur in una giornata così cruciale per i lavori della Camera, l'attenzione di diversi deputati è stata catturata anche da altro.

Il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha facoltà di rispondere. C'è solo un momento, durante l'ora e mezza di botta e risposta tra Giorgia Meloni e i parlamentari di maggioranza e opposizione alla Camera, in cui il brusio di chiacchiere e commenti di giornalisti addetti stampa e dell'umanità varia che popola il transatlantico davanti all'aula cessa del tutto.

È il segnale che quello sia il momento più atteso del cosiddetto Premier Time che Meloni affronta per la terza volta alla Camera dall'inizio della legislatura. La risposta che deve dare la presidente del Consiglio riguarda il massacro di civili in corso a Gaza per mano dell'esercito israeliano. Una tragedia su cui da settimane le opposizioni la accusano di restare in silenzio.

