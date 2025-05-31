La sinistra va in piazza per Gaza, il governo resta fermo

Questa settimana parliamo della manifestazione convocata da Pd, M5s e Avs il 7 giugno in piazza San Giovanni a Roma per la popolazione di Gaza. Un evento che ha avuto una gestazione complicata, ma con cui ora le forze del centrosinistra puntano a radunare decine di migliaia di persone, per chiedere azioni concrete per fare pressione sul governo israeliano e spingerlo a cessare le operazioni militari nella Striscia.

Nelle stesse ore dell'annuncio della manifestazione di piazza, il governo ha riferito in parlamento sulla situazione in Medio Oriente. La relazione del ministro degli Esteri Tajani però ha lasciato deluso chi sperava, non solo tra le forze di opposizione, in una vera svolta nella posizione dell'esecutivo Meloni.

