Dal G7 al vertice Nato, per Meloni e il governo si apre un mese decisivo

Questa settimana facciamo il punto sui prossimi appuntamenti internazionali che aspettano Giorgia Meloni. Da metà giugno a metà luglio infatti l'agenda è particolarmente fitta, tra il G7 in Canada e il vertice Nato, passando per il Consiglio europeo e la conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina organizzata a Roma.

Saranno date cruciali per capire quali prospettive si presenteranno davanti al nostro governo su temi come la difesa e i dazi. In questo episodio del podcast vi spieghiamo come la premier si prepara a questi appuntamenti, quali risultati cercherà di ottenere e quali rischi le si presentano davanti.

C'è il vertice NATO, c'è il G7, c'è il Consiglio europeo. Vi sarete accorti forse che nel racconto politico c'è sempre la corsa a descrivere una certa circostanza o un certo evento come se fossero decisivi per qualcosa o per qualcuno, che sia qualcosa o qualcuno della maggioranza o dell'opposizione. C'è quindi sempre una giornata decisiva, un voto decisivo, un vertice decisivo, un confronto decisivo, una scelta decisiva e via dicendo.

Ma se c'è una cosa che ho imparato in anni di lavoro è che, almeno nella politica italiana, non c'è niente di più provvisorio di quello che dovrebbe essere definitivo e così, per ogni cosa che dovrebbe essere decisiva, c'è quasi sempre poi un tempo supplementare oppure una deroga oppure una sospensione o un compromesso che accontenta tutti.Ho fatto questa premessa perché se ora vi dico che quello che inizia la prossima settimana è un mese a cavallo fra giugno e luglio decisivo per Giorgia Meloni e per l'Italia, avete di fronte a voi due scelte: la prima è pensare che ho imparato da Salvini la straordinaria abilità di contraddire se stesso nello spazio di due frasi consecutive; la seconda invece è credermi se vi assicuro che questa volta è un po' diversa dalle altre, non fosse altro perché la partita si gioca quasi tutta sul piano internazionale. Per darvi la possibilità di decidere tra queste due opzioni non vi resta che scorrere insieme a me il calendario dei prossimi appuntamenti che aspettano la Premier fuori dai nostri confini.

