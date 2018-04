Tragedia in Piemonte, al confine tra l’Ossola e la Svizzera, dove una grossa frana si è abbattuta nel pomeriggio di oggi, domenica primo aprile, su un'automobile che stava percorrendo la strada statale 337 della valle Vigezzo: a bordo della vettura c'erano due persone che hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Stando a quanto riferiscono i quotidiani piemontesi la frana si è staccata all’altezza di Meis, frazione del comune di Re, a pochi chilometri dal confine di Ponte Ribellasca. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, ambulanza, carabinieri e polizia. L'area è stata naturalmente interdetta al traffico perché c'è il rischio di altre pericolose cadute di massi.

Sul luogo del dramma è stato trovato il documento di una donna svizzera: l'ipotesi che va per la maggiore, ma che non è ancora stata confermata, è che l’auto fosse appena entrata in territorio italiano. A causa della frana, il veicolo è stato sbalzato nel dirupo sottostante la Statale: i corpi delle vittime non sono ancora stati estratti e l'operazione risulta estremamente difficoltosa. I soccorritori sono ora al lavoro, anche con i cani molecolari, per verificare che sotto la frana non ci siano altre persone. Un grosso sasso è precipitato anche sulla sottostante linea ferroviaria Vigezzina (che collega Domodossola a Locarno): in quel momento non erano in transito convogli ma la linea è stata interrotta e per il suo ripristino potrebbero occorrere giorni.