A Piacenza una ragazza di diciotto anni risulta scomparsa da lunedì. Si chiama Sabrina Ye – la sua famiglia di origini cinesi è da anni residente in città – e stando a quanto si legge sui quotidiani locali è scomparsa dopo essere uscita di casa per andare a sostenere l’esame per la patente di guida. Sabrina ha lasciato lunedì mattina la sua abitazione, dove vive con gli zii e i cugini, per andare a scuola – la diciottenne frequenta il liceo Gioia – e poi nel pomeriggio è andata all'autoscuola Farnese in via Cavour per sostenere l'esame per la patente. Un esame che non avrebbe superato. Come si legge sul sito de ilpiacenza.it, fino alle 18 del 9 aprile il cellulare della ragazza era acceso tanto che Sabrina ha anche visualizzato alcuni messaggi su WhatsApp. Da quell’ora in poi risulta spento.

In corso le ricerche – I familiari hanno iniziato a cercarla e hanno allertato le forze dell’ordine. Stamane è stata presentata ai carabinieri la denuncia formale di scomparsa e sono scattate le ricerche da parte della Prefettura. Sembra che Sabrina sia stata vista nel pomeriggio di martedì prendere un bus diretto da Piacenza a Sant’Antonio, ma i carabinieri stanno ancora verificando l’attendibilità dell’informazione. L'ultima volta che la diciottenne è stata vista indossava una camicia bianca, pantaloni neri, Vans nere, cappotto grigio e zaino nero. L’appello per chi avesse informazioni è quello di rivolgersi alle forze dell’ordine.