Pescare era la passione del padre che aveva deciso di portarlo con sé per condividere con lui l'esperienza ma un tragico destino ha voluto che morissero entrambi nelle acque del fiume senza tornare più a casa . È la terribile storia di un bambino di 4 anni, il piccolo Beau Rabon, e del padre James, 27 anni, scomparsi nel fiume Chattahoochee, nello stato della Georgia, in Usa, il 28 marzo scorso. Per i due era stata lanciato subito una vasta ricerca ma purtroppo entrambi sono stati trovati già cadavere. Il corpo senza vita del genitore è stato rinvenuto la domenica di Pasqua, quello del piccolo nelle scorse ore, nella prima mattinata di venerdì. "Non abbiamo mai perso la speranza. Questi ragazzi non si sono mai tirati indietro. Avevamo dato la nostra parola alla famiglia che avremmo trovato questo bambino… e lo abbiamo fatto", ha dichiarato il capo dei servizi di soccorso.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia locale, padre e figlio erano andati a pescare sul fiume e si trovavano a bordo della loro piccola barca quando è avvenuta la tragedia. Il piccolo Beau sarebbe scivolato improvvisamente cadendo in acqua, per soccorrerlo il padre si sarebbe lanciato a sua volta nel fiume ma entrambi non sono riusciti a risalire sull'imbarcazione e sono annegati. Nessuno dei due indossava un giubbotto di salvataggio e per loro non c'è stato nulla da fare. Le operazioni di soccorso sono state molto complicate per via dell'acqua che in quel tratto è molto scura e non permette ai sub di vedere il fondo. Il ritrovamento solo grazie all'arrivo di speciali macchie fotografiche.