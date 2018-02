Un uomo di 50 anni di Pergola, in provincia di Pesaro Urbino, è accusato di aver avuto per due anni rapporti sessuali con una minorenne di 13 anni e di aver filmato gli abusi per poi riversarli sul web: la vicenda risale al periodo 2011-2013 e ieri nel tribunale di Pesaro si è svolta un'udienza a carico dell'imputato. Il tribunale marchigiano ha nominato un perito per trascrivere le intercettazioni rilevanti delle telefonate intercorse tra l’uomo e la giovanissima, per la quale il 50enne rappresentava una sorta di zio col quale trascorreva spesso le giornate d'accordo con la madre. Ma proprio quei momenti passati con l’uomo si sarebbero sovente trasformati in incontri a sfondo pedofilo. La stessa mamma della bimba è finita sotto processo per il favoreggiamento della prostituzione.

Il 50enne deve rispondere delle accuse di violenza sessuale su una minore di 14 anni e di detenzione di materiale pedopornografico, oltre che della divulgazione di questi video. Nella perquisizione in casa infatti sarebbero stati ritrovati numerosi filmati di rapporti pedopornografici. Nel corso della fase investigativa, l'adolescente interrogata dagli inquirenti ha sempre affermato che si trattava di una sorte di gioco. L’avvocato difensore dell’imputato ha dichiarato: "Attendiamo che il processo dimostri ciò che l’accusa sostiene. Poi daremo le nostre risposte di fronte alle contestazioni che verranno di volta in volta formulate".

La prossima udienza si terrà a maggio: in quel contesto sarà possibile leggere le trascrizioni delle intercettazioni che dovrebbero dimostrare il rapporto di natura pedopornografica dell’uomo nei confronti della ragazzina.