Tragedia sulle strade di Jerzu, in Sardegna, dove a seguito di un terribile incidente stradale è rimasto ucciso Roberto Boi, 29enne di Ulassai. Secondo le ricostruzioni, il giovane allevatore, che abitava nel suo paese natale con la compagna di Tertenia e il loro figlio di 4 anni, ha perso il controllo del suo Fiat Fiorino mentre percorreva la circonvallazione a monte dell'abitato di Jerzu, a 200 metri dal campo sportivo Tecodì, all’altezza del frantoio. Dopo aver sbandato, la macchina andata a finire su un muretto per poi volare in una scarpata sotto strada. Dopo essersi ribaltata più volte il conducente è stato sbalzato dal mezzo che lo ha schiacciato. Una persona che transitava nella zona questa mattina si è accorta dell'incidente e ha fatto scattare l'allarme. I soccorsi sono stati inutili, ma per il 29enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso. Presenti anche i vigili del fuoco.

Quello di Jerzu, purtroppo non è il solo dramma sulle strade sarde. Sangue anche lungo la Statale 131 a Sardara, la vittima in questo caso è un uomo di 58 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 53 della "Carlo Felice", in direzione Sassari. L'automobilista, per cause non accertate, dopo una sbandata è finito con la vettura sul new jersey. La macchina a causa del violento l'impatto, si è ribaltata più volte, fino a fermarsi con la parte anteriore rivolta nella direzione opposta. Sul posto i medici del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale. Purtroppo per il 58enne non c'è stato nulla da fare.