Una donna di novantuno anni è morta a New York lo scorso gennaio il giorno dopo un incendio sviluppatosi nel palazzo nel Queens in cui viveva con la sua famiglia. Un decesso provocato dall'inalazione di fumo che ha spinto i suoi familiari ad accusare i poliziotti arrivati sul posto il giorno dell’incendio a mettere in salvo i residenti. Secondo i parenti di Ethel Davis – questo il nome dell’anziana signora morta il 13 gennaio scorso -, i poliziotti avrebbero compiuto diversi errori il giorno dell’incendio. In un video di sorveglianza diffuso dai media americani si vede il momento in cui tre agenti della polizia di New York hanno preso in braccio la novantunenne, che indossava solo una camicia da notte, e l’hanno portata fuori dal suo appartamento facendole attraversare un corridoio pieno di fumo. L’anziana donna, dopo il “salvataggio”, sarebbe stata lasciata nel corridoio e nel frattempo gli agenti avrebbero soccorso uno di loro sopraffatto dal fumo.

Gli errori della polizia – La famiglia di Davis sostiene che i poliziotti non avrebbero mai dovuto tentare di evacuare i residenti perché i loro appartamenti, progettati per contenere gli incendi, li avrebbero protetti dal fuoco. Le fiamme si erano sviluppate a causa di una lampada alogena all’undicesimo piano, Davis viveva al dodicesimo. “C’erano stati altri incendi nell'edificio in passato e la figlia sapeva che lei e sua madre sarebbero state più al sicuro in casa che nei corridoi pieni di fumo”, ha detto un avvocato della famiglia Davis affermando che i poliziotti hanno comunque deciso di non ascoltare la figlia e quindi di far uscire tutti dagli appartamenti. L’avvocato ha anche spiegato ai media americani che i poliziotti, arrivati sul luogo dell’incendio prima dei vigili del fuoco, avrebbero erroneamente lasciato la porta aperta tra l'undicesimo e il dodicesimo piano e per questo motivo sarebbe entrato molto fumo al piano superiore. La famiglia dell’anziana ha deciso di usare il video delle telecamere di sorveglianza per presentare un’azione legale contro la polizia di New York e i tre ufficiali che hanno trasportato l'anziana quel giorno fuori dal suo letto.