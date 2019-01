Un ragazzo di 28 anni è stato tratto in arresto dalla polizia di Cagliari perché ritenuto responsabile di detenzione di materiale pedopornografico, pornografia minorile e adescamento di minorenni. Le indagini sul conto del giovane hanno avuto inizio due mesi fa e sono state condotte dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cagliari, coordinato dal dirigente Francesco Greco. L'inchiesta è stata aperta a seguito delle denunce delle mamme di due bambini che si erano accorte che i loro figli intrattenevano conversazioni, inizialmente tramite la chat di una console per videogiochi e poi con successivi contatti trasferiti sull’applicativo di messaggeria istantanea, con una persona che chiedeva loro di inviargli fotografie delle loro parti intime.

Il 28enne ha adescato due bambini di appena dieci anni: prima ha conquistato la loro fiducia, quindi ha intrattenuto con loro conversazioni apparentemente innocue, poi ha chiesto che gli spedissero foto nudi o in cui mostravano le parti intime, tuttavia fortunatamente è stato scoperto. È la prima volta in Italia che viene arrestato un uomo che utilizzava le chat dei videogiochi per adescare minori e recuperare materiale pedopornografico.