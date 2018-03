Attimi di paura questa mattina, martedì 6 marzo, a Cagliari dove un uomo armato d'ascia ha fatto irruzione negli uffici del Comune in via Nazario Sauro minacciando la guardia giurata e tutti i presenti, e danneggiando alcuni arredi. L'aggressore, di origine sarda, sulla cinquantina e con addosso un paio di pantaloni mimetici e un giaccone nero, è poi fuggito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe dato in escandescenza dopo che, arrivato presso gli uffici adibiti al rilascio per i contributi di solidarietà, gli è stato detto che erano ancora chiusi. A quel punto ha tirato fuori l'arma, lunga circa mezzo metro, con la quale ha quasi distrutto due distributori automatici di alimenti e bevande e avvertendo che avrebbe ucciso chiunque fosse passato da quelle parti. Tuttavia, non risultano feriti. I carabinieri giunti sul luogo dell'incidente sono ancora sulle sue tracce.

Sono intervenute anche le pattuglie della squadra volante. All'esame dei militari, che hanno dato avvio ad una vera e proprio caccia all'uomo, ci sono anche le immagini delle telecamere piazzate all'ingresso dell'assessorato."Un fatto molto grave. Siamo a disposizione di tutti i cittadini ma un episodio di questo tipo è da condannare senza mezzi termini. Mi preme sottolineare come, se è vero che il momento è difficile sia per la situazione economica che per la disponibilità finanziaria del Comune, comunque noi ascoltiamo tutti e cerchiamo nel limite delle nostre possibilità di aiutare la gente. Di certo, però, i problemi non possono risolversi come ha fatto questo signore", ha commentato l'assessore Ferdinando Secchi.