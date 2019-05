in foto: Immagine di repertorio

Dopo aver bevuto si è messo alla guida dell'autobus pieno di ragazzini in gita scolastica e fortunatamente un professore che stava accompagnando gli studenti si è accorto delle condizioni dell’autista e ha dato l’allarme. E così l’uomo, un cinquantaduenne italiano residente a Varese, è stato fermato questa mattina dalla Polstrada all'altezza dell'area parcheggio di Fontanellato (Parma) lungo l'autostrada A1 in direzione Bologna. L'autista è stato sottoposto dalla pattuglia al test con etilometro e all'esito delle due prove effettuate è risultato avere un tasso di concentrazione alcolemica superiore al 2 gr/l. La normativa prevede al riguardo che i conducenti professionali debbano circolare con tasso pari a 0. L'intervento si è svolto verso le ore 9.30 di questa mattina. L’autista che si era messo ubriaco alla guida stava accompagnando una scolaresca dell’istituto Aldo Moro di Cerino Laghetto (provincia Monza Brianza) in gita a Saturnia, in Toscana.

Dopo qualche ora gli studenti ripartiti con un altro autista – Ad accorgersi delle condizioni dell’autista del bus è stato, appunto, un professore che stava accompagnando in gita la scolaresca. Il docente ha dato l'allarme al 113 e ha intanto chiesto al conducente di fermarsi nell'area di parcheggio. Dopo i controlli, l’autista è stato deferito all'autorità giudiziaria per l’applicazione della sanzione penale dell'arresto fino a un anno e sei mesi e dell’ammenda sino a novemila euro. La violazione, da cui consegue la revoca della patente di guida, costituisce giusta causa di licenziamento. Intanto gli studenti hanno aspettato che arrivasse un altro autobus messo a disposizione da una impresa della provincia di Parma e, e dopo essere stati rifocillati anche grazie all’intervento di personale della società autostradale, dopo qualche ora sono ripartiti -sicuramente più tranquilli – per la loro destinazione.