L'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ora deputato del Partito Democratico, ha parlato della flat tax ai microfoni di Radio Anch'io: "Io sono in imbarazzo nel discutere di cose che non esistono, la mia posizione è che avere un’aliquota unica per i banchieri e per gli insegnanti, oltre che essere poco costituzionale, è anche molto ingiusta – ma, ha sottolineato Gentiloni – per fortuna questa cosa non c’è, stiamo parlando di qualcosa che in questo documento, che io ho letto, non è prevista", riferendosi al Documento di economia e finanza varato ieri dal governo. "Io non so se il governo terrà o non terrà – ha continuato Gentiloni – ma l’economia italiana non sta tenendo, la fotografia che esce da questo documento è catastrofica".

Il deputato del Pd ha espresso tutta la sua preoccupazione, "perché abbiamo crescita zero, più debito, più deficit, più tasse, la pressione fiscale nel nostro paese era gradualmente diminuita negli ultimi quattro anni, ma ora sta di nuovo aumentando". Poi, ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio, "c'è un'altra cosa di cui si parla poco: ci sono molti più disoccupati per la prima volta da cinque anni, disoccupati previsti dal governo".

"Non mi interessa se il governo salterà o no – ha detto ancora Gentiloni – ma penso che per gli italiani andare avanti in questo modo sia molto pericoloso. Abbiamo questi titoli suggestivi delle misure del governo come lo sblocca cantieri, che è fermo da tre settimane, il decreto crescita o il decreto sulle banche che anche ieri non è stato varato". L'impressione del deputato è che questa sia solo "la progressione di una campagna elettorale, mentre l’economia va molto male".

La prospettiva di una nuova alleanza di governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico "non esiste – ha commentato Gentiloni – se non c’è una svolta politica, che non ci sarà in questo parlamento e dovrà passare per nuove elezioni con l’economia italiana che andrà sempre peggio".