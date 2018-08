Sparatoria mortale in serata a Palermo. Erano quasi le 20 e 30 quando in via Sferracavallo, al civico 130, Cosimo D'Aleo, 43 anni, è stato ucciso con due colpi di arma da fuoco. A causare il delitto sarebbe stata una lite con il vicino di casa. Sul posto la polizia, che è stata allertata dai passanti, il 118 e i vigili del fuoco.

La polizia, subito intervenuta, si è messa sulle tracce del presunto assassino, Piero Billitteri, 60 anni, che si è dato alla fuga a bordo di una Ford dopo essersi barricato in casa in un primo momento. Le ricerche del killer sono rese ancora più complicate da un violento temporale che subito dopo l'omicidio si è abbattuto sulla città: via Sferracavallo si è subito trasformata in un fiume d'acqua, rendendo molto più complessa la caccia all'uomo.