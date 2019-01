Sono entrati nella loro cabina e dentro ci hanno trovato un membro del personale che faceva sesso con una donna "misteriosa". Bobby, 64 anni, e Mary Jackson, 62 anni, stavano viaggiando con la Norwegian Cruise Line da Singapore alla Thailandia durante la loro crociera da sogno quando l’”incidente” è avvenuto, quasi subito dopo l'imbarco, lo scorso ottobre. "Sono rimasta scioccata. C'era un uomo e una donna che fanno sesso sul letto nella nostra stanza. Ho chiuso di nuovo la porta e abbiamo informato il supervisore” spiega Mary al Sun.

La coppia, originaria di Carrickfergus, nella contea di Antrim, aveva pagato circa £ 4,800 per la crociera di una settimana – la prima di sempre – sulla nave Norwegian Jewel, nave che può trasportare 2.376 passeggeri. Ma il viaggio non è iniziato al meglio: la coppia è stata lasciata ad aspettare sulla banchina del Marina Bay di Singapore per due ore e mezzo in un caldo torrido prima di salire a bordo. Quando finalmente sono riusciti ad arrivare alla cabina 10039, la chiave elettronica non ha funzionato subito. “Abbiamo dovuto inserirla almeno tre volte, poi quando siamo entrati c’erano quei due nella stanza che facevano sesso. Ero traumatizzata e avevo bisogno di un bicchiere d'acqua” ricorda Mary.

Purtroppo sulla nave non era presenti altre stanze. "Siamo stati costretti a tornare in cabina; sebbene la donna fosse andata via, il maschio era ancora lì. Due membri dell'equipaggio della nave alla fine l’hanno persuaso ad andarsene. Sembrava molto imbarazzato. Ho chiesto all'equipaggio se lo conoscesse e mi hanno detto che era un lavoratore della barca” racconta Bobby. La coppia sostiene di essere stata "insultata" quando gli è stato offerto l'equivalente di circa £ 100 da spendere sulla nave come risarcimento. La compagnia di crociera Norwegian Cruise Line ha dichiarato che in merito all’incidente “è stata condotta un'indagine completa e che è stata intrapresa l'azione appropriata” nei confronti dei responsabili.