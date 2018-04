Dona un pezzo del suo fegato al figlio di pochi mesi e lo salva. È successo a Padova, nel Centro di chirurgia epatobiliare e trapianti di fegato dell'Azienda ospedaliera diretto dal professor Umberto Cillo, dove nel 2017 sono stati realizzati 109 trapianti da donatore cadavere e uno da donatore vivente. La storia di questo papà che ha donato un quarto del suo fegato al figlio malato ricalca quella che nel 1997 sempre da Padova fece il giro d’Italia, arrivando addirittura anche al Papa, che decide di incontrare il ragazzo che aveva avuto dal padre, un ferroviere croato, una parte di fegato e si era così salvato da un tumore. Anche adesso, come accaduto nel 1997, non c’era tempo da perdere.

Padre e figlio stanno entrambi bene – Quando i medici hanno capito che il bambino, che pesava dieci chili, aveva bisogno di un trapianto urgente e si è scoperto che non c’erano organi disponibili per salvarlo, il padre ha accettato di donare il lobo sinistro del suo fegato. Anche la mamma del bambino si era offerta di donare parte del suo fegato al figlio. A quel punto lo staff del professor Cillo ha ottenuto il via libera dal Ministero della Salute per eseguire l'operazione. Da quanto si apprende, padre e figlio sono stati dimessi dopo una breve degenza e stanno entrambi bene.