È morto giovedì notte Alexandru Marius Chiriac, in seguito a un incidente avuto con la sua Honda 125. Aveva solo 24 anni. La notizia è riportata da ‘Il Mattino di Padova'. Lo schianto si è verificato Padova, in via Vicenza intorno all'1.30, all'altezza del civico 35. Si è trattato di un violento scontro tra la moto del giovane e una Toyota Yaris e una moto Honda 125. È rimasto ferito anche il conducente dell'auto, un ragazzo 25enne. Grave la ragazza di 22 anni che era in sella alla moto: si tratta della la fidanzata Eugenia Jenny Toporau, che adesso sta lottando tra la vita e la morte, ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Padova. Dopo il terribile sinistro sono intervenuti 118 e polizia locale.

Il ragazzo viveva con la madre Mariana Gabura a Caselle, in via Santa Cecilia. La fidanzata invece abita a Fontaniva. Il giovane lavorava da sei anni come barista nel locale della sorella Ana, a Padova, poco distante dal luogo dello schianto. Secondo le ricostruzioni la Toyota Yaris stava effettuando un'inversione a U. quando si è scontrato frontalmente con la Toyota Yaris guidata da un 25enne, impegnata in una inversione a U. La moto viaggiava verso Selvazzano e l'auto in senso contrario. Alexandru Marius è morto sul colpo, mentre la fidanzata è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Padova.