Tragedia nella notte tra martedì e mercoledì in un'abitazione del Padovano. Uno spaventoso incendio ha avvolto completamente una casa singola di due piani a Conselve, a circa 20 chilometri a sud dal capoluogo, uccidendo madre e figlio. Le due vittime sono state sorprese dalle fiamme nel sonno e non hanno avuto scampo. Quando i soccorsi sono arrivati fino a loro dopo aver controllato l'incendio, ormai i loro corpi erano semicarbonizzati. Si tratta di un uomo di 42 anni, disabile, e dell'anziana madre. Con molta probabilità il fumo, che ha avvolto tutte le stanze, li ha soffocati mentre erano ancora in camera senza dargli scampo.

L'allarme è scattato intorno alle 2.30 di notte quando i vicini hanno sentito le urla e i lamenti ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco oltre ai carabinieri ma per i due residenti non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito elettrico all'impianto dell'abitazione al piano terra. Le fiamme poi si sarebbero propagate in breve tempo anche alle altre stanze e ai piani superiori dove le due vittime dormivano. L'uomo, Angelo Volpi, avrebbe tentato in tutti i modi di salvare la madre, la 86enne Rosa Lamberti ma il fumo avrebbe intossicato entrambi: i soccorritori hanno trovato i loro corpi abbracciati.