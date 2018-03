Tre insegnanti di un centro per l'infanzia di Des Plaines, Illinois, sono state arrestate con l’accusa di aver drogato dei bambini di due anni con delle caramelle alla melatonina, sostanza normalmente utilizzata per facilitare il sonno. Ai piccoli, secondo quanto accertato dalla polizia, le tre insegnanti davano degli orsetti gommosi che contenevano melatonina “nel tentativo di calmarli prima del pisolino”. La distribuzione di queste caramelle non era stata autorizzata dalle famiglie dei bambini, che sono state informate dalla polizia di quanto accaduto. Le tre insegnanti arrestate sono Kristen M. Lauletta, di trentadue anni, Jessica Heyse, diciannove anni; e Ashley Helfenbein, venticinque anni. Gli agenti sono intervenuti venerdì scorso nel centro per l'infanzia in seguito a una segnalazione.

Le tre insegnanti in tribunale – Alla polizia di Des Plaines le tre insegnanti avrebbero ammesso tutto dicendo però che “non pensavano che dare ai bambini le caramelle con la melatonina fosse inappropriato in quanto era solo un aiuto per dormire”. La polizia ha detto che gli amministratori del centro “Kiddie Junction” hanno collaborato con gli ufficiali nel corso dell'indagine e che il Dipartimento per l'infanzia e i servizi per la famiglia dell'Illinois è stato allertato e condurrà le proprie indagini sul caso. Le tre insegnanti dovranno presentarsi in tribunale il 4 aprile.